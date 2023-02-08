Капитан «Тоттенхэма» французский вратарь Уго Льорис пропустит ближайшие матчи команды и не сыграет минимум шесть-восемь недель из-за травмы колена, сообщает The Telegraph.
Вратарь «Тоттенхэма» Льорис из-за травмы выбыл из строя на два месяца
Вратарь «Тоттенхэма» Льорис из-за травмы выбыл из строя на два месяца
Издание пишет, что у вратаря травма колена, которую он получил в конце матча 22-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0) 5 февраля.
Поначалу были сомнения в том, что он сможет доиграть сезон, но в клубе надеются, что операция не потребуется и Льорис сумеет восстановиться за 6-8 недель.
Таким образом, Льорис не сможет выйти на поле с командой в матчах плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» в рамках 1/8 финала сыграет против «Милана». Первый матч состоится 14 февраля, ответный – 8 марта.
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