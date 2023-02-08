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Вратарь «Тоттенхэма» Льорис из-за травмы выбыл из строя на два месяца

rus.postimees.ee
Вратарь «Тоттенхэма» Льорис из-за травмы выбыл из строя на два месяца
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Уго Льорис.
Уго Льорис. Фото: Mark Cosgrove

Капитан «Тоттенхэма» французский вратарь Уго Льорис пропустит ближайшие матчи команды и не сыграет минимум шесть-восемь недель из-за травмы колена, сообщает The Telegraph

Издание пишет, что у вратаря травма колена, которую он получил в конце матча 22-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0) 5 февраля.

Поначалу были сомнения в том, что он сможет доиграть сезон, но в клубе надеются, что операция не потребуется и Льорис сумеет восстановиться за 6-8 недель.

Таким образом, Льорис не сможет выйти на поле с командой в матчах плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» в рамках 1/8 финала сыграет против «Милана». Первый матч состоится 14 февраля, ответный – 8 марта.

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