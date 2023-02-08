Вратарь «Тоттенхэма» Льорис из-за травмы выбыл из строя на два месяца

Издание пишет, что у вратаря травма колена, которую он получил в конце матча 22-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0) 5 февраля.

Поначалу были сомнения в том, что он сможет доиграть сезон, но в клубе надеются, что операция не потребуется и Льорис сумеет восстановиться за 6-8 недель.