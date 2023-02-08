Кризис не помеха: несмотря на экономический спад, в Эстонии растут продажи новых автомобилей

В январе в Эстонии было продано 1773 новых легковых автомобиля, что на 2,8% больше, чем в январе прошлого года.

Средние и меньшие внедорожники по-прежнему занимают наибольшую долю в сегментах, на их долю приходится 27,6 и 26,3 процента от общего объема продаж соответственно. Доля небольших автомобилей среднего класса в январе составила 13,7 процента.

На легковые автомобили, использующие альтернативные виды топлива, пришлось 47,1 процента от общего объема продаж: купили 771 гибридный автомобиль, 58 электромобилей и 6 автомобилей, работающих на сжатом природном газе.

Самой популярной автомобильной маркой в ​​январе снова стала Toyota с 313 проданными автомобилями, за ней следуют Škoda и Audi с 232 и 172 автомобилями соответственно. Toyota Yaris Cross (91 автомобиль), Toyota Corolla (84 автомобиля) и Audi Q2 (82 автомобиля) оказались в тройке лидеров рейтинга моделей.

Рынок коммерческих автомобилей начал год со спада - в январе в Эстонии было продано 413 новых коммерческих автомобилей, что на 18,2% ниже результата продаж января предыдущего года. Среди автомобильных марок самым успешным был Renault с 82 проданными автомобилями, Toyota (59) и Scania (50) также вошли в тройку лидеров.