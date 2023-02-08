ГАЛЕРЕЯ ⟩ 16 тонн свободы: установки HIMARS продемонстрировали свою огневую мощь на учениях в Эстонии

В стрельбах также участвовали британские РСЗО MLRS, самоходная гаубица AS90 и британские и французские минометные подразделения.

Реактивная система залпового огня HIMARS использовала учебные ракеты с укороченной дальностью стрельбы. Все ракеты поразили заданные цели.

«Нам еще не приходилось действовать зимой – это крайне полезный опыт. Во время стрельбы машина вела себя непривычно и скользила на льду от отдачи. Однако приобретенные знания, сотрудничество с союзниками и проверка наших возможностей на сложном ландашфте Эстонии делают нас сильнее», –- считает член экипажа одной из установок HIMARS штаб-сержант Барнс.

«Вскоре Силы обороны также получат эти системы. Пока мы находимся здесь эстонские военнослужащие могут наблюдать за нашими действиями, учиться и задавать интересующие их вопросы – благодаря этому они смогут наилучшим образом внедрить новые вооружения в свою систему», – отметил командир 1-го батальона 75-й артиллерийской бригады армии США подполковник Эмилиано Телладо.

Прошлым летом на саммите в Мадриде президент США Джо Байден объявил об усилении присутствия американских сил в странах Балтии. В Эстонию отправили пехотную роту и подразделение HIMARS с элементами управления. Для улучшения взаимодействия американские подразделения принимают участие в учениях Сил обороны.

В декабре прошлого года Национальный оборонный инвестиционный центр (RKIK) подписал соглашение с Агентством оборонного сотрудничества США (DSCA) о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS, что является важным развитием потенциала в расширении возможностей Эстонии по ведению огня с закрытых позиций. Производителем системы вооружения является Lockheed Martin, а общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов.

В этот пакет входят шесть пусковых установок с боеприпасами, средства связи, обучение, логистика и обслуживание систем на протяжении всего срока эксплуатации.

HIMARS весит 16 250 кг, имеет длину 7 метров и ширину 2,4 метра. Команда состоит из 3 человек. Ракетная установка развивает максимальную скорость 85 км/ч.

Максимальная дальность полета ракеты 480 километров, она может быть готова к стрельбе через две минуты.

Дальность стрельбы составляет 70-300 километров, в зависимости от боеприпаса. Реактивная установка может использовать боеприпас нового поколения PrSM с дальностью действия 499 километров.