Ср, 8.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Вечером на дорогах может появиться слой льда

BNS
Вечером на дорогах может появиться слой льда
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Транспортный департамент предупреждает, что в среду вечером на дорогах может появиться слой льда.

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных шоссе влажная или мокрая от реагента. Температура воздуха преимущественно плюсовая, на юго-востоке страны минусовая.

Вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам легкие осадки в виде мокрого снега, снега или дождя. Ночью поднимется ветер, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Температура на поверхности дорог местами ниже нуля, даже легкий дождь, а вечером и туманы приведут к появлению на холодной поверхности дорог слоя льда.

Ключевые слова
Наверх