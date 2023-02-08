Транспортный департамент предупреждает, что в среду вечером на дорогах может появиться слой льда.
Вечером на дорогах может появиться слой льда
Вечером на дорогах может появиться слой льда
Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных шоссе влажная или мокрая от реагента. Температура воздуха преимущественно плюсовая, на юго-востоке страны минусовая.
Вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам легкие осадки в виде мокрого снега, снега или дождя. Ночью поднимется ветер, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Температура на поверхности дорог местами ниже нуля, даже легкий дождь, а вечером и туманы приведут к появлению на холодной поверхности дорог слоя льда.
Ключевые слова