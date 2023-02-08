Руководитель криминального бюро Пыхъяской префектуры Урмет Тамбре предупреждает владельцев автомобилей Toyota о том, что угонщики нашли легкий способ угона одной из моделей данной марки.
ФОТО ⟩ Полиция выяснила, как угонщики заводят двигатель этой марки автомобиля
Полиция выяснила, как угонщики заводят двигатель этой марки автомобиля
«Теперь появилось больше информации о том, как можно угнать Toyota Land Cruiser. Преступник отодвигает передний подкрылок, чтобы достать провод фары. Через него к автомобилю подключается устройство, которое открывает двери транспортного средства и запускает двигатель. Попробуйте предотвратить это», – написал Тамбре в социальной сети.
Nüüd on rohkem infot, kuidas võidakse varastada Toyota Land Cruiser. Kurjategija eemaldab esimese poritiiva juurest logari, et sealtkaudu saada kätte esitule juhe. Selle kaudu ühendatakse autoga seade, mis avab sõidukil uksed ja käivitab mootori. Püüdke seda takistada. #KRB pic.twitter.com/woa15cLpL4— Urmet Tambre (@UrmetTambre) February 8, 2023
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