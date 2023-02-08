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ФОТО ⟩ Полиция выяснила, как угонщики заводят двигатель этой марки автомобиля

Виктор Любарец
, репортер
Полиция выяснила, как угонщики заводят двигатель этой марки автомобиля
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Таким способом в Эстонии угоняют Toyota Land Cruiser.
Таким способом в Эстонии угоняют Toyota Land Cruiser. Фото: Urmet Tambre/Twitter

Руководитель криминального бюро Пыхъяской префектуры Урмет Тамбре предупреждает владельцев автомобилей Toyota о том, что угонщики нашли легкий способ угона одной из моделей данной марки.

«Теперь появилось больше информации о том, как можно угнать Toyota Land Cruiser. Преступник отодвигает передний подкрылок, чтобы достать провод фары. Через него к автомобилю подключается устройство, которое открывает двери транспортного средства и запускает двигатель. Попробуйте предотвратить это», – написал Тамбре в социальной сети.

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