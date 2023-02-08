ФОТО ⟩ Полиция выяснила, как угонщики заводят двигатель этой марки автомобиля

«Теперь появилось больше информации о том, как можно угнать Toyota Land Cruiser. Преступник отодвигает передний подкрылок, чтобы достать провод фары. Через него к автомобилю подключается устройство, которое открывает двери транспортного средства и запускает двигатель. Попробуйте предотвратить это», – написал Тамбре в социальной сети.