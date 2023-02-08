ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Варнья почтили память погибших и убитых пограничников

На церемонии поминовения, в которой помимо должностных лиц Лыунаской префектуры приняли участие еще несколько представителей Департамента полиции и пограничной охраны (ДПП), вспоминали убитых в 1938 году командира кордона Нина Артура Пунгаса, капрала Вольдемара Кайо и извозчика Василия Эва, а также погибшего в аварии на санях в 2009 году Андруса Ляэне.

Руководитель пограничного отделения Эгерт Беличев в своей речи отметил, что история имеет обыкновение повторяться, но не один в один, не совсем так. «Иногда мы узнаем общий мотив прошлого, но детали разные. Иногда бывает наоборот: детали, увиденные в прошлом, повторяются, но приводят к совершенно другому результату. А когда течение времени принимает другое русло, иногда даже задним числом сложно сказать, почему так произошло на этот раз», – сказал он.

«85 лет назад прямо здесь, на Чудском озере, было неспокойное время. Советская Россия долгое время притесняла наших жителей, похищала рыбаков, провоцировала пограничников, – вспоминал Беличев. – Жестокое ограбление и убийство двух пограничников независимой Эстонии и их помощника на российской стороне было, преступлением, которого нельзя было ожидать. Это было преступление, которое потрясло общественность – в день, когда в Тарту хоронили наших пограничников, провожать их пришли тысячи эстонцев. В то время эти люди еще не знали, что эта безобразная кровавая работа была подготовкой к оккупации независимой страны».

Беличев также отметил, что когда ровно год назад чествовали коллег, погибших там, он сказал, что мы живем в мирное время, но надо быть очень внимательными и искать знаки, которые ни в коем случае нельзя проспать. «Это было время, когда Россия сосредоточила свои силы на границе независимой Украины. Сегодня, год спустя, мы уже не говорим о мирном времени. История приняла неприятный оборот. Сегодня Украина должна мужественно бороться против чудовищной агрессии России, и мы не должны забывать, что народ Украины также борется и за нашу свободу. В феврале прошлого года именно наши коллеги из пограничной службы Украины приняли на себя первый удар и начали сопротивление агрессору-оккупанту», – подчеркнул он.

Сейчас многие украинские пограничники выполняют свою работу уже не на пограничных пунктах или на зеленой границе, а в окопах. «Многие наши коллеги отдали жизнь за независимость Украины. Мы с ними живем, помогаем, чем можем, и верим в их успех», – подчеркнул Беличев.

Цветы и свечи возложили к мемориальной доске погибшим 85 лет назад пограничникам. Свечи и цветы также были принесены на могилы всех мужчин, которые находятся в разных местах Тартуского уезда.