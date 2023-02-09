ПОД КОЛПАКОМ ⟩ Умные кассы: манипуляция сознанием или удобство для покупателей

Любопытно, останется ли место для собственного выбора, или за нас будут принимать решения такие удобные умные кассы?

Применение кассовых аппаратов самообслуживания широко используется большинством крупнейших торговых сетей Эстонии. Благодаря умным кассам магазины экономят от 50 до 300 рабочих часов в неделю, а обслуживание клиентов становится более удобным и быстрым. Но во что нам обходятся эти удобства, и как часто мы попадаем под влияние маркетинговых технологий при выборе товаров и услуг? Rus.Postimees попытался выяснить, кто в магазине хозяин.