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ПОД КОЛПАКОМ ⟩ Умные кассы: манипуляция сознанием или удобство для покупателей

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Умные кассы: манипуляция сознанием или удобство для покупателей
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Любопытно, останется ли место для собственного выбора, или за нас будут принимать решения такие удобные умные кассы?
Любопытно, останется ли место для собственного выбора, или за нас будут принимать решения такие удобные умные кассы? Фото: Коллаж Денис Антонов

Применение кассовых аппаратов самообслуживания широко используется большинством крупнейших торговых сетей Эстонии. Благодаря умным кассам магазины экономят от 50 до 300 рабочих часов в неделю, а обслуживание клиентов становится более удобным и быстрым. Но во что нам обходятся эти удобства, и как часто мы попадаем под влияние маркетинговых технологий при выборе товаров и услуг? Rus.Postimees попытался выяснить, кто в магазине хозяин.

Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы обратились и к представителям сферы торговли. Некоторые из них согласились побеседовать только на условиях анонимности: так что имена изменены, а фамилий вы не узнаете вообще.

Большой брат смотрит на тебя

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