Применение кассовых аппаратов самообслуживания широко используется большинством крупнейших торговых сетей Эстонии. Благодаря умным кассам магазины экономят от 50 до 300 рабочих часов в неделю, а обслуживание клиентов становится более удобным и быстрым. Но во что нам обходятся эти удобства, и как часто мы попадаем под влияние маркетинговых технологий при выборе товаров и услуг? Rus.Postimees попытался выяснить, кто в магазине хозяин.
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ПОД КОЛПАКОМ ⟩ Умные кассы: манипуляция сознанием или удобство для покупателей
Умные кассы: манипуляция сознанием или удобство для покупателей
Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы обратились и к представителям сферы торговли. Некоторые из них согласились побеседовать только на условиях анонимности: так что имена изменены, а фамилий вы не узнаете вообще.
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