На прошлой неделе в Дортмунде сотрудники таможни конфисковали у эстонского водителя редкий автомобиль Jaguar, находившийся на прицепе, так как у мужчины не было необходимых документов на автомобиль.
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Фото ⟩ Немецкая таможня конфисковала у эстонского водителя раритетный автомобиль
Немецкая таможня конфисковала у эстонского водителя раритетный автомобиль
В пятницу вечером на стоянке Ботроп-Зюд у шоссе сотрудники таможни проверили автомобиль с эстонскими номерами, на прицепе которого находился британский Jaguar Mark VII.
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