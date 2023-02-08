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Фото ⟩ Немецкая таможня конфисковала у эстонского водителя раритетный автомобиль

Андрес Эйнманн
Немецкая таможня конфисковала у эстонского водителя раритетный автомобиль
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На прицепе у автомобиля с эстонскими номерами была британская раритетная машина Jaguar Mark VII.
На прицепе у автомобиля с эстонскими номерами была британская раритетная машина Jaguar Mark VII. Фото: Dortmundi tolliteenistus

На прошлой неделе в Дортмунде сотрудники таможни конфисковали у эстонского водителя редкий автомобиль Jaguar, находившийся на прицепе, так как у мужчины не было необходимых документов на автомобиль.

В пятницу вечером на стоянке Ботроп-Зюд у шоссе сотрудники таможни проверили автомобиль с эстонскими номерами, на прицепе которого находился британский Jaguar Mark VII.

По словам представителя таможенной службы Дортмунда, 52-летний водитель автомобиля объяснил, что купил подержанную машину в Великобритании за 57 тысяч фунтов стерлингов (около 64 тысяч евро).

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