Фото ⟩ Немецкая таможня конфисковала у эстонского водителя раритетный автомобиль

На прицепе у автомобиля с эстонскими номерами была британская раритетная машина Jaguar Mark VII.

На прошлой неделе в Дортмунде сотрудники таможни конфисковали у эстонского водителя редкий автомобиль Jaguar, находившийся на прицепе, так как у мужчины не было необходимых документов на автомобиль.