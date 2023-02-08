Почти две трети населения поддерживают идею строительства небольшой атомной электростанции в Эстонии

Опрос Kantar Emor показал, что 61% респондентов выступают за или скорее за рассмотрение возможности строительства нового поколения малых атомных электростанций для обеспечения безопасности электроснабжения Эстонии, 17% - против или скорее против, а 23% не имеют четкой позиции по данному вопросу. В частности, 34% респондентов говорят «да» рассмотрению возможности строительства атомной электростанции и 27% «скорее да». Процент тех, кто против строительства атомных электростанций, имеет устойчивую тенденцию к снижению. 10% респондентов скорее против рассмотрения возможности строительства атомной электростанции, а 7% - категорически против.

По сравнению с предыдущими опросами, доля ответивших «не знаю» самая высокая, что, по мнению исследовательской компании, может быть связано с предвыборным периодом, когда больше говорят об атомных электростанциях и цены на электроэнергию упали.

Тех, кто поддерживает рассмотрение атомной электростанции, то есть тех, кто ответил «да» и «скорее да», также спросили, поддержат ли они и ее строительство рядом с домом. 15% точно поддержат, 49% скорее поддержат, 17% скорее не поддержат и 5% точно не поддержат. 14% не смогли сказать.

В ответ на вопрос о том, какие виды производства электроэнергии следует развивать в Эстонии, ветряная, ядерная и солнечная энергия продолжали выделяться на фоне более дорогих и загрязняющих окружающую среду видов производства, таких как природный газ, древесная щепа и сланцевая электроэнергия наряду с нефтью.