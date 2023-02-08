В январе Kantar Emor и Norstat провели опросы общественного мнения по заказу компании Fermi Energia. Исследование Kantar Emor стало восьмым с 2019 года. С другой стороны, Norstat впервые опросил жителей волостей Виру-Нигула и Люганузе, которые компания Fermi Energia считает наиболее потенциальными местами для строительства АЭС.
Почти две трети населения поддерживают идею строительства небольшой атомной электростанции в Эстонии
Опрос Kantar Emor показал, что 61% респондентов выступают за или скорее за рассмотрение возможности строительства нового поколения малых атомных электростанций для обеспечения безопасности электроснабжения Эстонии, 17% - против или скорее против, а 23% не имеют четкой позиции по данному вопросу. В частности, 34% респондентов говорят «да» рассмотрению возможности строительства атомной электростанции и 27% «скорее да». Процент тех, кто против строительства атомных электростанций, имеет устойчивую тенденцию к снижению. 10% респондентов скорее против рассмотрения возможности строительства атомной электростанции, а 7% - категорически против.
По сравнению с предыдущими опросами, доля ответивших «не знаю» самая высокая, что, по мнению исследовательской компании, может быть связано с предвыборным периодом, когда больше говорят об атомных электростанциях и цены на электроэнергию упали.
Тех, кто поддерживает рассмотрение атомной электростанции, то есть тех, кто ответил «да» и «скорее да», также спросили, поддержат ли они и ее строительство рядом с домом. 15% точно поддержат, 49% скорее поддержат, 17% скорее не поддержат и 5% точно не поддержат. 14% не смогли сказать.
В ответ на вопрос о том, какие виды производства электроэнергии следует развивать в Эстонии, ветряная, ядерная и солнечная энергия продолжали выделяться на фоне более дорогих и загрязняющих окружающую среду видов производства, таких как природный газ, древесная щепа и сланцевая электроэнергия наряду с нефтью.
В анкете также просили оценить плюсы и минусы разработки малого модульного реактора. Основными преимуществами считаются надежность электроснабжения в любую погоду и более низкие цены на электроэнергию, в то время как самым большим риском считается хранение ядерных отходов.
Опрос Kantar Emor также показал, что избиратели практически всех политических партий, участвующих в выборах, скорее всего, поддержат рассмотрение вопроса о строительстве небольшой атомной электростанции.
Поквартирный опрос, проведенный Norstat в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа и волости Люганузе в Ида-Вирумаа, показал, что 50% жителей этих волостей выступают за или скорее за строительство малой атомной электростанции нового поколения в своей волости, а 32% - против или скорее против. В то же время процент поддержки в обеих волостях достаточно схож.
В обоих муниципалитетах доступность информации о деятельности компании Fermi Energia, которая планирует построить в Эстонии атомную электростанцию с малым реактором, оценили как легкодоступную - 42% ответили да или скорее да и только 9% нет или скорее нет. В то же время 27% респондентов не испытывают интереса к данной теме, а 23% не смогли оценить доступность информации.