Посольство России по требованию Эстонии сократило численность своего персонала

«Посольство Российской Федерации выполнило требования, которые выдвинуло с помощью ноты Министерство иностранных дел Эстонии», – сказала ERR пресс-секретарь министерства Анна Тислер-Лаврентьев.

Она уточнила, что к 1 февраля число сотрудников посольства России должно было снизиться до восьми дипломатов и 15 командированных человек административного, технического и обслуживающего персонала.