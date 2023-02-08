Рийна Сиккут о повышении сборов Таллиннского аэропорта: последний раз это делали 14 лет назад

«Если мы ограничимся одним лишь заголовком, может создаться впечатление, что закрытие некоторых направлений имеет серьезные последствия. Но на деле пассажиропоток в Таллиннском аэропорту растет, авиакомпании расширяют авиасообщение и увеличивают число полетов. Это делает и Ryanair, - сказала Сиккут и уточнила, что для 14 из работающих в аэропорту 15 авиаперевозчиков повышение сборов не является проблемой.

- Что касается направлений, которые закрыл Ryanair: для части из них повышение сборов не было предусмотрено вовсе, а часть не пользовалась популярностью и была недостаточно прибыльной для предприятия».

По словам Сиккут, следует рассматривать не бизнес-модель конкретной авиакомпании или ее прибыльность в Эстонии, а транспортное сообщение Эстонии в целом. Министр пояснила, что перед Таллиннским аэропортом поставлена задача обеспечить сообщение по стратегическим направлениям, чтобы жители Эстонии могли отправиться в любую точку мира, зачастую - через аэропорты Франкфурта, Лондона, Стокгольма, Риги или Хельсинки.

«Это - первая задача, которую мы возложили на аэропорт. Вторая - экономическое благополучие. Сам аэропорт также считает важным поддержание числа прямых соединений. В следующем году он планирует повысить число прямых рейсов до 50. То, что Таллиннский аэропорт красивый и уютный, число пассажиров растет, добавляются новые направления для путешествий и число рейсов в уже существующие пункты назначения также увеличивается - это факты, с которыми никак не поспоришь», - сказала она.

В инфочасе также приняли участие премьер-министр Кая Каллас и министр образования и науки Тынис Лукас.