Отвечая на вопрос Марека Юргенсона о повышении аэропортовых сборов, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут отметила, что в последний раз плату повышали 14 лет тому назад.
Рийна Сиккут о повышении сборов Таллиннского аэропорта: последний раз это делали 14 лет назад
«Если мы ограничимся одним лишь заголовком, может создаться впечатление, что закрытие некоторых направлений имеет серьезные последствия. Но на деле пассажиропоток в Таллиннском аэропорту растет, авиакомпании расширяют авиасообщение и увеличивают число полетов. Это делает и Ryanair, - сказала Сиккут и уточнила, что для 14 из работающих в аэропорту 15 авиаперевозчиков повышение сборов не является проблемой.
- Что касается направлений, которые закрыл Ryanair: для части из них повышение сборов не было предусмотрено вовсе, а часть не пользовалась популярностью и была недостаточно прибыльной для предприятия».
По словам Сиккут, следует рассматривать не бизнес-модель конкретной авиакомпании или ее прибыльность в Эстонии, а транспортное сообщение Эстонии в целом. Министр пояснила, что перед Таллиннским аэропортом поставлена задача обеспечить сообщение по стратегическим направлениям, чтобы жители Эстонии могли отправиться в любую точку мира, зачастую - через аэропорты Франкфурта, Лондона, Стокгольма, Риги или Хельсинки.
«Это - первая задача, которую мы возложили на аэропорт. Вторая - экономическое благополучие. Сам аэропорт также считает важным поддержание числа прямых соединений. В следующем году он планирует повысить число прямых рейсов до 50. То, что Таллиннский аэропорт красивый и уютный, число пассажиров растет, добавляются новые направления для путешествий и число рейсов в уже существующие пункты назначения также увеличивается - это факты, с которыми никак не поспоришь», - сказала она.
В инфочасе также приняли участие премьер-министр Кая Каллас и министр образования и науки Тынис Лукас.
Премьер-министр ответила на вопросы об Эстонском государстве и народе Эстонии, транспортном сообщении, избирательной кампании, дискриминации эстонцев и о том, какие меры помощи и ускорения развития государство планирует принять для обеспечения сбалансированного регионального развития, в т. ч. для сокращения отставания Пярну от Харьюмаа и Тарту. Вопросы, представленные министру образования и науки, затронули создание корпуса риторики ненависти, продолжительность урока в школе и планирование дня, особенно в начальных классах. Министр экономики и инфраструктуры также ответила на вопросы о надежности снабжения.