ИНТЕРВЬЮ ⟩ Поэт и преподаватель Лариса Йоонас: «Любая профессия – это уверенность в себе»

В моей жизни и рабочей карьере были очень неожиданные повороты – и это всегда был путь открытий. Поэтому слушайте себя. Пробуйте. Это раньше было принято учиться в ранней юности, а потом до конца жизни работать на одном месте. Теперь мы учимся, переучиваемся и меняем свой путь несколько раз в жизни. Начните с того, что сейчас кажется вам наиболее интересным.

- Как вы считаете, что правильнее, бросить учебу сразу, если чувствуешь, что это не твое, или доучиться и потом «откорректировать курс», например, в магистратуре?

Бросать - это всегда проигрыш. Конечно, бывают такие ситуации, когда студенту становится ясно, что он не справится с объемом и уровнем знаний. Но это нечастый случай. Я очень ценю в студентах целеустремленность, последовательность, упорство. Одно воспитание в себе таких качеств уже хорошая школа.

- Так как специальность в Вирумааском колледже TalTech можно получить и в порядке сессионного обучения, это должно подходить и уже работающим, то есть более взрослым людям. Но если говорить об обучаемости и «эластичности» мозга - до какого возраста, так сказать, есть надежда? Если кто-то увяз в нелюбимом деле или чья-то профессия в меру времени и развития технологии изжила себя, до какого возраста, по вашему мнению, не поздно испытать себя в настолько технической профессии?