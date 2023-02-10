В первой половине года вопрос сдачи госэкзаменов и дальнейшего поступления в университет особенно остро стоит среди молодежи. Но пойти учиться чему-то новому и получить в карьере второе дыхание можно в любом возрасте. На вопросы о выборе профессии, современных технологиях и смелости изменить свою жизнь отвечает лектор Вирумааского колледжа TalTech Лариса Йоонас.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Поэт и преподаватель Лариса Йоонас: «Любая профессия – это уверенность в себе»
- Лариса, вы известны прежде всего как поэт и рассказали в одном из интервью, что вы пишете стихи с 5–6 лет. То есть, кажется, что из вас должен был вырасти человек-гуманитарий. Как получилось так, что вы не только пошли учиться в технический институт, но и остались в этой среде?
- На самом деле научное прозрение и поэтическое вдохновение устроены примерно одинаково. Моей большой детской любовью была математика, она же и победила, когда встал вопрос, где учиться дальше. До сих пор для меня математика сродни поэзии, я испытываю восторг от ее совершенства.
- Как вы и сетевые технологии нашли друг друга? Как вы объяснить незнакомым с этой темой людям, что это и почему это важно и интересно?
- Первые несколько лет после окончания института я работала в научно-исследовательском институте. Занималась в основном вычислениями, программированием. Кстати, вспоминаю то время с огромной теплотой. Мы занимались новейшими технологиями, у нас был молодой коллектив, мы просто горели на работе. Но в начале 90-х, когда стали развиваться сетевые технологии и стал доступен Интернет, я поняла, что это направление – самое интересное, новое, передовое. Это было очень романтичное время. Мы открывали людям мир. Сейчас романтический флер интернета несколько потускнел, он воспринимается молодыми как простой инструмент общения. Люди редко задумываются, какие невероятные передовые технологии стоят за простым звонком или сообщением в социальных сетях.
- Если судить уже по своим студентам, кому легче даются сетевые технологии? Какие способности и качества характера их отличают?
- Мне кажется, это больше подходит людям с аналитическим складом ума, умеющим структурировать информацию. Очень важно, чтобы при встрече с серьезной задачей или проблемой студент был готов искать пути решения, предлагать различные варианты для дальнейших шагов. В этой области требуется так называемое «инженерное мышление».
- Сетевые технологии являются частью программы «Смарт-системы и прикладная инфотехнология» («Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia» - эст.). В последний год об искусственном интеллекте ИИ (artificial intelligence, AI - англ.) говорят особенно много. Не позволяем ли мы, как человечество, быть системам «слишком умными»? Иногда появляется ощущение, что человек скоро будет не нужен.
- Пока до этого очень далеко. Хотя прогресс идет такими большими шагами, что прогнозировать будущее все сложнее. Midjourney (программное обеспечение, создающее изображения по текстовым описаниям - прим. ред.) пока не заменяет художника, потому что главное в искусстве - это выражаемая через стихотворение или изображение личность автора, а ИИ безличен. ChatGPT (чат-бот, способный создавать похожие на человеческие тексты на нескольких языках - прим. ред.) может построить бизнес-модель по описанию, но у него нет бизнес-чутья. Поэтому возможно, что через несколько лет большая часть кода будет писаться ИИ, но ставить задачу придется все равно человеку.
- К слову, ChatGPT за небольшое время завоевал известную популярностью и среди студентов во всем мире, так что на экзаменах и контрольных преподаватели вынуждены ограничивать использование смартфонов и компьютеров. Были ли у вас уже в работе такие случаи, когда было ясно, что за студента «думал» кто-то другой? Как вы решаете такие ситуации?
- Возможно, я преувеличиваю свои преподавательские способности, но мне кажется, что несамостоятельное мышление распознается легко. Можно проверить десятки работ, но если среди них попадаются похожие, то это заметно. Тогда я предлагаю выполнить задание заново. Вообще вся эта история с ChatGPT мне кажется полезной для высшего образования. Студенты вспомнят, что такое рукопись, конспект, книга.
Меня больше беспокоит насыщение инфопространства мусорной информацией. Уже сейчас существуют книги, в том числе в ИТ-области, созданные ИИ и содержащие неверную информацию. Инфополе засоряется гораздо быстрее, чем мы это осознаем. Поэтому в ближайшие годы будет цениться умение отличать верную информацию от неверной. И в этом процессе роль преподавателя и роль библиотек могут значительно возрасти.
ChatGPT, кстати, сейчас может сгенерировать контекст, не распознаваемый современными системами антиплагиата, но ведь и системы антиплагиата не топчутся на месте. На один ИИ найдется другой ИИ. Надеюсь, что следующим достижением искусственного интеллекта будет как раз умение верифицировать источники.
- Какой вы можете дать совет абитуриентам, которые стоят сейчас перед выбором, куда пойти учиться, чтобы не пожалеть через год?
- Боюсь, что нет такого совета, который сработал бы наверняка. Нет людей, которые бы не ошибались. Но стоит понимать, что современный человек избавлен от множества бытовых проблем и поэтому у него всегда есть свободное время, которое он может посвятить своим увлечениям. Просто лучше спросить себя - есть ли у твоего пути будущее? Любая профессия - это уверенность в себе. Несколько профессий - еще больше уверенности. Никакие знания не оказываются в итоге лишними.
В моей жизни и рабочей карьере были очень неожиданные повороты – и это всегда был путь открытий. Поэтому слушайте себя. Пробуйте. Это раньше было принято учиться в ранней юности, а потом до конца жизни работать на одном месте. Теперь мы учимся, переучиваемся и меняем свой путь несколько раз в жизни. Начните с того, что сейчас кажется вам наиболее интересным.
- Как вы считаете, что правильнее, бросить учебу сразу, если чувствуешь, что это не твое, или доучиться и потом «откорректировать курс», например, в магистратуре?
Бросать - это всегда проигрыш. Конечно, бывают такие ситуации, когда студенту становится ясно, что он не справится с объемом и уровнем знаний. Но это нечастый случай. Я очень ценю в студентах целеустремленность, последовательность, упорство. Одно воспитание в себе таких качеств уже хорошая школа.
- Так как специальность в Вирумааском колледже TalTech можно получить и в порядке сессионного обучения, это должно подходить и уже работающим, то есть более взрослым людям. Но если говорить об обучаемости и «эластичности» мозга - до какого возраста, так сказать, есть надежда? Если кто-то увяз в нелюбимом деле или чья-то профессия в меру времени и развития технологии изжила себя, до какого возраста, по вашему мнению, не поздно испытать себя в настолько технической профессии?
- Нет никаких ограничений. Если ваш мозг не бездействовал, если вы его утруждали всю свою жизнь, то вы можете учиться до глубокой старости. Я знаю людей, освоивших компьютер в возрасте за 85 лет. У нас были студенты старше 50 лет, причем чаще всего они показывали пример своим более молодым соученикам, как надо учиться. Да, мозг немолодого человека работает немного иначе, чем мозг вчерашнего школьника, но где-то это усложняет учебу, а где-то упрощает. Поэтому надо просто тренировать свой мозг ежедневно. Сейчас столько интересных научно-популярных статей. Например, можно читать что-нибудь про квантовую механику!
- А если судить по по гендерному составу студентов, до сих пор ли среди студентов технических специальностей больше мужчин?
- Да, мужчин среди студентов больше, хотя я и считаю это пережитком прошлых времен. Надеюсь, что это изменится. Большую часть жизни я училась и работала в преимущественно мужских коллективах. Никакой разницы в типе мышления не существует. Только социальные предрассудки.
- И о творчестве – что важного для вас произошло за последнее время?
- В 2020 году вышла большая книга переводов на эстонский язык Arütmia või ööbikud («Аритмия или соловьи»), спасибо поэту и переводчику Аарэ Пильву. Она получила и продолжает получать хорошие отзывы. Надеюсь, что и новые стихи будут переводиться, в конце концов, мои стихи действительно понятнее тем, кто живет здесь, чем тем, кто живет в других странах.
Последний год был для меня не лучшим, потому что общая обстановка в мире не способствует развитию литературы. Когда грохочут пушки, как известно, музы молчат. Но в этот год я пожинаю плоды трудов прошлых лет. В прошлом году я получила премию Капитала культуры за книгу 2021 года «Пустоши флайтрадара». Также вышла книга на финском языке Inhimillinen kino («Человеческое кино»), которая была отдана в печать еще в 2020 году. Готовится к печати книга прозы, тоже написанная до 2022 года. Хотелось бы, чтобы мир пришел в равновесие. Без этого нет ни наук, ни искусств.
Лариса Йоонас
- Эстонский поэт, прозаик, переводчик, преподаватель TalTech
- Лауреат премии Eesti Kultuurkapital за 2021 год
Избранные произведения
- 2006 - Самый белый свет. Стихи и проза
- 2017 - Кодумаа
- 2019 - Мировое словесное электричество
- 2020 - Человеческое кино
- 2021 - Пустоши флайтрадара