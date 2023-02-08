Визит Зеленского в Лондон: президент Украины попросил у Британии истребители и встретился с королем Карлом III

Зеленский обращался к депутатам обеих палат парламента в Вестминстерском холле - историческом здании, где проходят важные государственные мероприятия. В числе прочего именно здесь проходило прощание британцев с королевой Елизаветой II.

«У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее!» - призвал Зеленский и предложил новый лозунг совместной борьбы Британии и Украины против российской агрессии: «Крылья для свободы».

Во время аудиенции в Букингемском дворце Зеленский поблагодарил Карла III за помощь украинским беженцам. Фото: PA Media

До этого самолет британских Королевских военно-воздушных сил доставил Зеленского в лондонский аэропорт Станстед, где его встретил британский премьер-министр Риши Сунак.

В парламенте Зеленского приветствовали продолжительными овациями и пригласили его на сцену со словами «Слава Украине!», которые спикер парламента произнес на украинском.

Среди зрителей, помимо действующего премьера Риши Сунака, были также предыдущие премьеры Борис Джонсон и Тереза Мэй.

Бориса Джонсона Зеленский отдельно поблагодарил за поддержку в том момент, когда «это казалось невозможным». Поблагодарил он и нынешнего премьера за продолжение политики единства с Украиной.

В своей речи Зеленский сравнил происходящее с совместной борьбой Украины и Британии против фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, заявив, что теперь «новое зло поднимает голову». Он поблагодарил Британию за военную помощь в виде поставок танков и других вооружений, однако отметил, что сейчас Украине необходимы истребители, чтобы защитить свое небо от российских ракет.

Во время выступления в парламенте Британии Зеленский вручил спикеру шлем украинского пилота как символ будущей совместной борьбы с российской агрессией в небе. Фото: Getty Images