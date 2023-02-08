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Визит Зеленского в Лондон: президент Украины попросил у Британии истребители и встретился с королем Карлом III

BBC News Русская служба
Визит Зеленского в Лондон: президент Украины попросил у Британии истребители и встретился с королем Карлом III
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BBC
Визит Зеленского в Великобританию.
Визит Зеленского в Великобританию. Фото: Getty Images

Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте призвал Лондон предоставить украинским вооруженным силам боевые самолеты. В среду президент Украины находится с визитом в Лондоне, он уже встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III в Букингемском дворце.

Зеленский обращался к депутатам обеих палат парламента в Вестминстерском холле - историческом здании, где проходят важные государственные мероприятия. В числе прочего именно здесь проходило прощание британцев с королевой Елизаветой II.

«У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее!» - призвал Зеленский и предложил новый лозунг совместной борьбы Британии и Украины против российской агрессии: «Крылья для свободы».

Во время аудиенции в Букингемском дворце Зеленский поблагодарил Карла III за помощь украинским беженцам.
Во время аудиенции в Букингемском дворце Зеленский поблагодарил Карла III за помощь украинским беженцам. Фото: PA Media

До этого самолет британских Королевских военно-воздушных сил доставил Зеленского в лондонский аэропорт Станстед, где его встретил британский премьер-министр Риши Сунак.

В парламенте Зеленского приветствовали продолжительными овациями и пригласили его на сцену со словами «Слава Украине!», которые спикер парламента произнес на украинском.

Среди зрителей, помимо действующего премьера Риши Сунака, были также предыдущие премьеры Борис Джонсон и Тереза Мэй.

Бориса Джонсона Зеленский отдельно поблагодарил за поддержку в том момент, когда «это казалось невозможным». Поблагодарил он и нынешнего премьера за продолжение политики единства с Украиной.

В своей речи Зеленский сравнил происходящее с совместной борьбой Украины и Британии против фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, заявив, что теперь «новое зло поднимает голову». Он поблагодарил Британию за военную помощь в виде поставок танков и других вооружений, однако отметил, что сейчас Украине необходимы истребители, чтобы защитить свое небо от российских ракет.

Во время выступления в парламенте Британии Зеленский вручил спикеру шлем украинского пилота как символ будущей совместной борьбы с российской агрессией в небе.
Во время выступления в парламенте Британии Зеленский вручил спикеру шлем украинского пилота как символ будущей совместной борьбы с российской агрессией в небе. Фото: Getty Images

Прямо во время выступления Зеленский вручил спикеру парламента Линдси Хойлу шлем одного из самых признанных и успешных, по словам украинского президента, украинских пилотов. Он назвал его символом продолжения совместной борьбы в небе: «В Британии король - пилот военно-воздушных сил, но сегодня в Украине каждый пилот ВВС - король».

Зеленский имел в виду, что в годы службы в армии в 1970-х годах король Карл III был военным пилотом.

«У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить!» - сказал президент Украины. Он вспомнил, что во время посещения парламента еще до полномасштабного вторжения он поблагодарил хозяев "за вкусный английский чай". «Сегодня я покину парламент, заранее поблагодарив всех вас за мощные английские самолеты», - заявил Зеленский.

В среду Лондон объявил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях западного образца.

Это решение может свидетельствовать об изменении позиции Британии в отношении поставок западных истребителей Украине. Ранее Сунак назвал такие поставки «непрактичными», объясняя, что британские военные самолеты очень сложны и для обучения полетам на них может понадобиться несколько месяцев.

25 символических минут

Ирена Таранюк, Украинская служба Би-би-си

Над офисом британского премьер-министра флаг Украины висел неподвижно, потому что февральское утро выдалось на удивление солнечным и безоблачным. Десятки журналистов и операторов ждали на морозе приезда политика, популярности которого среди британцев могут позавидовать лидеры всех местных политических партий - президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский и премьер-министр Риши Сунак.
Владимир Зеленский и премьер-министр Риши Сунак. Фото: PA Media

Детали визита стали известны в последнюю минуту, и стало понятно, что по значению приезд Владимира Зеленского не уступает государственному визиту. Президент Украины не только выступает в парламенте, который называют «матерью мировых парламентов», но и встречается с королем Карлом III.

Среди британских парламентариев украинский президент заслужил репутацию хорошего оратора, когда во время беспрецедентного обращения к Палате общин сразу после российского вторжения он горячо процитировал военную речь Уинстона Черчилля - «Мы никогда не сдадимся!»

О том, что президент Украины уже близко, можно было догадаться, когда на пороге Даунинг-стрит, 10, начали расстилать красный коврик, а упитанный местный кот-мышелов Ларри лениво осмотрел журналистскую братию.

Кортеж с президентом Украины приехал на Даунинг-стрит чуть больше, чем через час после его приземления в аэропорту Станстед.

Зеленского в традиционном уже камуфляже встретил премьер-министр Риши Сунак. Рукопожатие на пороге, несколько жестов - и громкие аплодисменты работников канцелярии премьера, как только открылась дверь резиденции на Даунинг-стрит.

Все, кого впустили внутрь, бросились через другую дверь в комнату с тем самым камином, где фотографируют рукопожатия высоких гостей. Официальные приветствия, слова Риши Сунака о том, что он рад видеть в Лондоне «друга Владимира», слова благодарности украинскому президенту за поддержку - и все.

Визит президента Украины на Даунинг-стрит продолжался неполных 25 минут. Далее - парламент, Букингемский дворец и поездка на базу, где украинских военных обучают управлять танком Challenger-2.

А на Даунинг-стрит привычно свернули ковер и выпустили кота Ларри. Кажется, он один не беспокоится о высоком госте.

Вторая поездка за время войны

Перед выступлением Зеленского в парламенте проходила сессия вопросов-ответов парламентариев с премьер-министром Риши Сунаком, которая началась с приветствия «Слава Украине!» на украинском от одного из депутатов.

Самолет с Зеленским в Лондоне.
Самолет с Зеленским в Лондоне. Фото: POOL

Сунак отметил, что целью Британии остается победа Украины на поле боя в этом году, добавив, что путинская агрессия не может и не будет продолжаться. Он заявил, что Великобритания является ведущим европейским союзником Украины в НАТО, страна продолжает наращивать военную поддержку и будет едина с Украиной до тех пор, пока Путин и его «неспровоцированная агрессия» не потерпит поражение.

Это вторая поездка Зеленского за рубеж после начала полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США и в Польше.

Планируется, что в Британии Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят здесь боевую подготовку.

Британия намерена расширить программу обучения украинских военных и подготовить к боевым действиям еще 20 тыс. человек. Сообщается, что британские военные специалисты в числе прочего будут обучать украинских морских пехотинцев. Британия начала обучение украинских военных в июне 2022 года, она пообещала каждые 120 дней готовить 10 тыс. бойцов ВСУ.

По заявлению канцелярии премьер-министра, Сунак также предложит Киеву средства для нанесения ударов на более дальних расстояниях, чтобы помешать России разрушать украинскую критическую инфраструктуру. О каких именно средствах поражения идет речь, пока не сообщается.

Новые санкции

Британские власти также объявили о новых санкциях против России, в том числе против тех, кто «помогает [президенту Владимиру] Путину укрепить личное благосостояние, и компаний, получающих доходы от кремлевской военной машины».

Так, под санкции попали шесть компаний, поставляющих России военную технику и беспилотники, среди них: «Ростехкомплект», «Оборонлогистика» и российский разработчик беспилотников ZALA Aero.

Список также пополнился восемью россиянами, которых связывают с личной властью и богатством Путина - бизнес-омбудсмен Борис Титов, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец пропагандистского медиа «Регнум» Сергей Руднов, Светлана Кривоногих и несколько других бизнесменов. Кривоногих - давняя знакомая Владимира Путина, которая владеет долей в банке «Россия». Российские независимые СМИ называют ее матерью внебрачной дочери Путина.

В четверг Зеленского также ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза.

В прошлом году Зеленский обращался к депутатам по видеосвязи.
В прошлом году Зеленский обращался к депутатам по видеосвязи. Фото: UK PARLIAMENT

В марте прошлого года Зеленский обращался к британскому парламенту по видеосвязи. Это было первое в истории выступление иностранного лидера непосредственно в зале заседаний Палаты общин.

Какую военную поддержку Британия оказывает Украине

С февраля прошлого года Великобритания направила военную помощь Украине на сумму 2,3 млрд фунтов и таким образом стала вторым по масштабам поддержки Киева государством после США. Британское правительство обещает, что в этом году размеры помощи будут такими же.

Британия также ввела санкции против России и приняла более 100 тыс. беженцев из Украины.

В числе военного оборудования, предоставленного Украине Великобританией:

  • Несколько систем ПВО, в том числе Starstreak - она предназначена для уничтожения низколетящих воздушных целей с близкого расстояния;
  • Танки Challenger-2;
  • Артиллерийские системы, в том числе 30 самоходных гаубиц AS-90;
  • Сотни тысяч снарядов калибра 155 мм;
  • Реактивные системы залпового огня M270 (гусеничный аналог американских HIMARS);
  • Переносные противотанковые ракеты NLAW;
  • Морские ракеты Brimstone;
  • Бронетехника, в том числе патрульные машины Mastiff;
  • Беспилотники, предназначенные для логистической поддержки изолированных сил;
  • Оборудование для радиоэлектронной борьбы.
BBC
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