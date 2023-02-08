Совет по прессе обсудил жалобы Жанны Эрте и Юлии Деминой на статью «Интриги в детсаду. Моббинг стал причиной ухода опытного педагога» и постановил, что публикация не нарушает Кодекс журналистской этики.
Решение Совета по прессе: Rus.Postimees не нарушал Кодекс журналистской этики
В статье рассказывается о конфликте между директором и воспитательницей в детском саду «Муху». В материале также упоминается завуч детского сада Жанна Эрте.
Жанна Эрте пожаловалась в Совет по прессе на то, что в статье содержится якобы вводящая в заблуждение информация о психологическом давлении, оказываемом на воспитателей детского сада. Поскольку данное утверждение основано на словах родителей, она считает, что опубликованы неподтвержденные данные. Заявительница также сомневается в анонимном заявлении одного педагога о психическом давлении - она считает, что ни один анонимный педагог не делал таких комментариев. Она пояснила, что нет объективной причины, по которой педагог должен был оставаться анонимным. Заявительница добавила, что она имеет право давать комментарии с разрешения директора и что объяснения, которые она дала на собрании детского сада, были правдой. Она отмечает, что никаких писем от журналиста на свою электронную почту и звонков на рабочий телефон она не получала. Заявительница добавила, что журналист присутствовал на собрании детского сада и брал интервью у сотрудников, не спрашивая их разрешения.
Rus.Postimees ответил Совету по прессе, что журналист сделал все возможное, чтобы связаться с заявительницей. Редакция добавила, что заявительница знала об интересе СМИ к этому вопросу и ее позиции, так как после родительского собрания журналист представился заявительнице и попросил комментарий, но получил отрицательный ответ. Издание предоставило доказательства, что о заявительнице были опубликованы утверждения родителей и одной из сотрудниц детского сада.
Совет по прессе решил, что Rus.Postimees не нарушает кодекс журналистской этики. По данным Совета по прессе, нет оснований сомневаться в заявлениях родителей и одного сотрудника о заявителе. Кроме того, редакция предоставила доказательства попыток журналиста связаться с заявителем.
Юлия Демина пожаловалась в Совет по прессе на то, что в статье создается впечатление, якобы увольнение педагога вызвано моббингом. По ее словам, у издания не было оснований утверждать, что она несправедливо уволила педагога. Заявительница считает, что в статье содержится ложная информация о нарушении Закона о трудовом договоре. По ее словам, поднятый в статье вопрос о приеме на работу родственников не имеет отношения к этой истории, а новая воспитательница детского сада ей не близка. Заявительница считает название статьи вводящим в заблуждение и создает впечатление, что педагог покинула рабочее место из-за моббинга. По ее мнению, читатель, не имеющий доступа к полной версии статьи, получит информацию, что над любимой всеми учительницей издевались. Кроме того, статья не доказывает, что заявительница издевалась над педагогом.
Rus.Postimees ответил Совету по прессе, что заявительница смогла ознакомиться с предпубликационным вариантом статьи, и она заявила журналисту, что ей нечего сказать. Редакция добавила, что наличие пейволла не запрещает исследовать и публиковать спорные темы с несколькими сторонами конфликта, и любой желающий может купить статью за скромную сумму. Редакция разъяснила, что в русском языке слово «увольнение» может означать и прекращение трудовых отношений по инициативе работодателя (по-эстонски «vallandamine»), и по инициативе сотрудника (по-эстонски «töölt lahkumine»), по этому заголовок может означать оба эти варианты. Редакция добавила, что заявительнице неоднократно предоставлялась возможность прокомментировать высказывания, сделанные в статье, и в своем комментарии она опровергает все обвинения, что также упоминается в статье.
Совет по прессе решил, что Rus.Postimees не нарушил кодекс журналистской этики, поскольку заявительнице была предоставлена возможность опровергнуть обвинения. Совет по прессе не считает название статьи вводящим в заблуждение, ведь опытный преподаватель уволился из-за ситуации на работе, но по статье сложно решить, был ли это трудовой конфликт или моббинг.