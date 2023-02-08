Решение Совета по прессе: Rus.Postimees не нарушал Кодекс журналистской этики

Совет по прессе решил, что Rus.Postimees не нарушает кодекс журналистской этики. По данным Совета по прессе, нет оснований сомневаться в заявлениях родителей и одного сотрудника о заявителе. Кроме того, редакция предоставила доказательства попыток журналиста связаться с заявителем.

Юлия Демина пожаловалась в Совет по прессе на то, что в статье создается впечатление, якобы увольнение педагога вызвано моббингом. По ее словам, у издания не было оснований утверждать, что она несправедливо уволила педагога. Заявительница считает, что в статье содержится ложная информация о нарушении Закона о трудовом договоре. По ее словам, поднятый в статье вопрос о приеме на работу родственников не имеет отношения к этой истории, а новая воспитательница детского сада ей не близка. Заявительница считает название статьи вводящим в заблуждение и создает впечатление, что педагог покинула рабочее место из-за моббинга. По ее мнению, читатель, не имеющий доступа к полной версии статьи, получит информацию, что над любимой всеми учительницей издевались. Кроме того, статья не доказывает, что заявительница издевалась над педагогом.

Rus.Postimees ответил Совету по прессе, что заявительница смогла ознакомиться с предпубликационным вариантом статьи, и она заявила журналисту, что ей нечего сказать. Редакция добавила, что наличие пейволла не запрещает исследовать и публиковать спорные темы с несколькими сторонами конфликта, и любой желающий может купить статью за скромную сумму. Редакция разъяснила, что в русском языке слово «увольнение» может означать и прекращение трудовых отношений по инициативе работодателя (по-эстонски «vallandamine»), и по инициативе сотрудника (по-эстонски «töölt lahkumine»), по этому заголовок может означать оба эти варианты. Редакция добавила, что заявительнице неоднократно предоставлялась возможность прокомментировать высказывания, сделанные в статье, и в своем комментарии она опровергает все обвинения, что также упоминается в статье.