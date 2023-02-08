Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 февраля: нужна ли Эстонии своя АЭС, молодежь и политика, пора карнавалов в Италии и как работает фенотипология
Сегодня в выпуске:
- Строительство небольшой атомной электростанции — спасение эстонской энергетики или утопическая авантюра? Авторы идеи стремятся к цели, несмотря на обширную критику, объективные сложности и негативное субъективное восприятие.
- Сообщения по нашей стране: какие опасности для Эстонии видит Служба внешней разведки, крайняя нехватка учителей подтверждена исследованием, стремительное распространение шакалов вредит уже и людям
- Приближаются выборы в парламент и многие партии стремятся обратить свое внимание на молодежь. Как представителям молодого поколения не потеряться в потоке предвыборных обещаний и лучше разбираться в происходящем, выясняла наш корреспондент.
- Готовьте ваши маски и костюмы ‒ в Италии начался период карнавалов! Наш корреспондент разбирался, куда поехать и что посмотреть на самых интересных из них.
- Мировые новости: про оползни в Перу и что обнаружили в океане власти Новой Зеландии.
- Гадание по руке, физиогномика и натальные карты — эти известные способы определения личности меркнут на фоне современной фенотипологии. С уникальным методом почти мгновенного распознавания особенностей характера человека знакомилась наша корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 8 февраля.