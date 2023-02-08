«Новости в 7» за 8 февраля: нужна ли Эстонии своя АЭС, молодежь и политика, пора карнавалов в Италии и как работает фенотипология

Сегодня в выпуске:

- Строительство небольшой атомной электростанции — спасение эстонской энергетики или утопическая авантюра? Авторы идеи стремятся к цели, несмотря на обширную критику, объективные сложности и негативное субъективное восприятие.

- Сообщения по нашей стране: какие опасности для Эстонии видит Служба внешней разведки, крайняя нехватка учителей подтверждена исследованием, стремительное распространение шакалов вредит уже и людям

- Приближаются выборы в парламент и многие партии стремятся обратить свое внимание на молодежь. Как представителям молодого поколения не потеряться в потоке предвыборных обещаний и лучше разбираться в происходящем, выясняла наш корреспондент.

- Готовьте ваши маски и костюмы ‒ в Италии начался период карнавалов! Наш корреспондент разбирался, куда поехать и что посмотреть на самых интересных из них.

- Мировые новости: про оползни в Перу и что обнаружили в океане власти Новой Зеландии.

- Гадание по руке, физиогномика и натальные карты — эти известные способы определения личности меркнут на фоне современной фенотипологии. С уникальным методом почти мгновенного распознавания особенностей характера человека знакомилась наша корреспондент.