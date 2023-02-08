Старейшина волости Пыхья-Сакала считает, что для спасения волости от трудностей необходимо заключить государственное соглашение, чтобы пресса не беспокоила политиков самоуправлений в течение пары лет - за это время можно было бы провести сложные реформы.
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Старейшина волости: будет проще, если журналисты заткнутся на пару лет
Старейшина волости: будет проще, если журналисты заткнутся на пару лет
Такую идею выдвинул Карел Тёльп, старейшина волости Пыхья-Сакала, в понедельник на заседании специальной комиссии Рийгикогу, на котором обсуждалось будущее самоуправлений, испытывающих финансовые затруднения. «Какую самую большую помощь могло бы оказать государство?» - обсуждал Тёльп на заседании. Он провел параллель с войной в Украине, где, по его мнению, как будто существует государственное соглашение о том, что выбрана сторона, и пишутся статьи в поддержку Украины. Он ожидает такого же отношения к вопросу о самоуправлении.
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