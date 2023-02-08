Старейшина волости: будет проще, если журналисты заткнутся на пару лет

Такую идею выдвинул Карел Тёльп, старейшина волости Пыхья-Сакала, в понедельник на заседании специальной комиссии Рийгикогу, на котором обсуждалось будущее самоуправлений, испытывающих финансовые затруднения. «Какую самую большую помощь могло бы оказать государство?» - обсуждал Тёльп на заседании. Он провел параллель с войной в Украине, где, по его мнению, как будто существует государственное соглашение о том, что выбрана сторона, и пишутся статьи в поддержку Украины. Он ожидает такого же отношения к вопросу о самоуправлении.