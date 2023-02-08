Ср, 8.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Старейшина волости: будет проще, если журналисты заткнутся на пару лет

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
Старейшина волости: будет проще, если журналисты заткнутся на пару лет
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Карел Тёльп, старейшина волости Пыхья-Сакала.
Карел Тёльп, старейшина волости Пыхья-Сакала. Фото: Elmo Riig

Старейшина волости Пыхья-Сакала считает, что для спасения волости от трудностей необходимо заключить государственное соглашение, чтобы пресса не беспокоила политиков самоуправлений в течение пары лет - за это время можно было бы провести сложные реформы.

Такую идею выдвинул Карел Тёльп, старейшина волости Пыхья-Сакала, в понедельник на заседании специальной комиссии Рийгикогу, на котором обсуждалось будущее самоуправлений, испытывающих финансовые затруднения. «Какую самую большую помощь могло бы оказать государство?» - обсуждал Тёльп на заседании. Он провел параллель с войной в Украине, где, по его мнению, как будто существует государственное соглашение о том, что выбрана сторона, и пишутся статьи в поддержку Украины. Он ожидает такого же отношения к вопросу о самоуправлении.

«Ожидается, что будет достигнуто государственное соглашение о том, что пресса не будет беспокоить органы местного самоуправления в течение двух лет. Собрания, руководители собраний, старейшины уездов. Давайте проведем эти трудные реформы. Этих учреждений и прочего слишком много», - сказал он.

Ключевые слова
Наверх