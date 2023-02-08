Касса по безработице призывает оптимизировать оформление разрешений на работу иностранцев

По оценке Кассы по безработице, нецелесообразно, чтобы разрешения на работу, необходимые для получения вида на жительство для иностранцев, оформлялись даже в ситуации, когда установленная государством годовая квота на количество иностранных работников заполнена. Об этом BNS сообщила пресс-служба кассы.

«Согласно действующему законодательству, у Кассы по безработице нет оснований не рассматривать заявление о выдаче разрешения на работу, хотя квота заполнена. В качестве возможного решения мы видим увязку процессуальной обязанности с наличием свободных мест в квоте текущего года или рассмотрение ходатайства о разрешении на работу в рамках процедуры оформления вида на жительство», - говорится в письме председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела.

Также, по мнению Кассы по безработице, неразумным использованием ресурсов является то, что Кассе приходится заново обрабатывать заявление на получение разрешения на работу каждый раз, когда человек с уже действующим временным видом на жительство переходит из одного предприятия в другое.

«Учитывая, что человек уже находится в Эстонии и ему разрешено работать в другой компании одновременно с работой в приглашающем предприятии, разрешение Кассы по безработице по существу не требуется», - считает Паавел.

Кроме того, касса желает, чтобы, в отличие от действующего положения, при продлении вида на жительство работника работодателю не нужно было ходатайствовать о новом разрешении, чтобы Кассе по безработице не приходилось попусту обрабатывать заявки.

По словам Паавела, Министерству внутренних дел также следует улучшить коммуникацию для компаний, нанимающих работников из третьих стран.