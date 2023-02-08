В Табасалу горит жилой дом

Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента, отметив, что в 17:45 в центр оповещения поступило сообщение о возгорании дома на улице Тасуя в Табасалу. По словам пресс-секретаря, сообщили, что крыша дома горит открытым пламенем, и огонь распространился внутрь, а также на простенки дома. «Пострадавших нет. Все жители сами вышли из дома до того, как ситуация стала критической», - отметил пресс-секретарь.