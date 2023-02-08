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В Табасалу горит жилой дом

Спасатели просят закрыть окна и двери в соседних домах
BNS
В Табасалу горит жилой дом
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Спасательная машина. Иллюстративное фото.
Спасательная машина. Иллюстративное фото. Фото: Jürgen Puistaja

В жилом доме в поселке Табасалу Харьюского уезда в среду вечером вспыхнул пожар, пострадавших нет, люди смогли самостоятельно выбраться из дома.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента, отметив, что в 17:45 в центр оповещения поступило сообщение о возгорании дома на улице Тасуя в Табасалу. По словам пресс-секретаря, сообщили, что крыша дома горит открытым пламенем, и огонь распространился внутрь, а также на простенки дома. «Пострадавших нет. Все жители сами вышли из дома до того, как ситуация стала критической», - отметил пресс-секретарь.

Из-за распространяющегося дыма спасательный центр просит жителей близлежащего района держать окна и двери закрытыми в течение следующих четырех часов.

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