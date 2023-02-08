Война сократила потребительский спрос в российских магазинах, но ассортимент товаров остался прежним

В России частное потребление в прошлом году сократилось на пять процентов, а розничная торговля упала на 10 процентов.

По словам представителя Банка Финляндии, замедление темпов роста не было резким, и не произошло заметных изменений в потребительских товарах.

«Российские домохозяйства могут купить почти столько же, сколько покупали до вторжения в Украину», - говорит Веса Корхонен, старший экономист Банка Финляндии.

Однако цены на продукцию, импортируемую из западных стран, выросли вдвое, что заставляет российских потребителей покупать больше отечественных или китайских товаров.

Иностранные фирмы часто не уходят из России

Исследование, проведенное Банком Финляндии, показало, что лишь небольшая часть иностранных фирм, работающих в России, прекратила свою деятельность с начала войны в Украине. Больше всех это сделали США и Финляндия. Многие немецкие, французские и итальянские компании не покинули Россию.

По словам представителя банка, уход с российского рынка затруднен из-за бюрократии. По его словам, около половины западных фирм, работающих в России, стараются держаться в тени, потому что хотят остаться на российском рынке.