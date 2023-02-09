В марте на сцене Русского театра в Таллинне состоится премьера спектакля Юлии Ауг «Императорский безумец» по одноименному роману Яана Кросса. Уроженка Нарвы, сделавшая блестящую карьеру в России и вернувшаяся в Эстонию, рассказала Rus.Postimees об актуальности эстонской классики, сложной идентичности родного города и потребности жить в его материале.
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Интервью ⟩ Когда либерал обернется кровопийцей. Юлия Ауг ставит в Русском театре историю обыкновенного безумия
Когда либерал обернется кровопийцей. Юлия Ауг ставит в Русском театре историю обыкновенного безумия
- Еще двадцать лет назад не было толком языка описания для таких мест, как Нарва, а сейчас для него, видимо, пришло время. Нарва – место с мощнейшей энергетикой…
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