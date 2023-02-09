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Интервью ⟩ Когда либерал обернется кровопийцей. Юлия Ауг ставит в Русском театре историю обыкновенного безумия

Ян Левченко
, журналист
Когда либерал обернется кровопийцей. Юлия Ауг ставит в Русском театре историю обыкновенного безумия
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Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

В марте на сцене Русского театра в Таллинне состоится премьера спектакля Юлии Ауг «Императорский безумец» по одноименному роману Яана Кросса. Уроженка Нарвы, сделавшая блестящую карьеру в России и вернувшаяся в Эстонию, рассказала Rus.Postimees об актуальности эстонской классики, сложной идентичности родного города и потребности жить в его материале.

- Еще двадцать лет назад не было толком языка описания для таких мест, как Нарва, а сейчас для него, видимо, пришло время. Нарва – место с мощнейшей энергетикой…

- Да, у меня тоже такое ощущение. Я же недавно сделала спектакль «Нарва - город, который мы потеряли». Я много общалась с людьми, хранящими историю Нарвы. Они понимают, что Нарва - пограничный город, у которого своя судьба. А еще они понимают, что это никогда не было просто. Здесь всегда есть узел смыслов и энергий. И еще важно, что всегда был и есть пиратский город. И если ты не хочешь этого понимать, ты там ничего не добьешься.

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