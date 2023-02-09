Интервью ⟩ Когда либерал обернется кровопийцей. Юлия Ауг ставит в Русском театре историю обыкновенного безумия

- Да, у меня тоже такое ощущение. Я же недавно сделала спектакль «Нарва - город, который мы потеряли». Я много общалась с людьми, хранящими историю Нарвы. Они понимают, что Нарва - пограничный город, у которого своя судьба. А еще они понимают, что это никогда не было просто. Здесь всегда есть узел смыслов и энергий. И еще важно, что всегда был и есть пиратский город. И если ты не хочешь этого понимать, ты там ничего не добьешься.