Архитектура российской цензуры: что мы узнали из крупнейшей утечки в истории Роскомнадзора. Главное

Роскомнадзор цензурирует информацию о Путине

Утечка свидетельствует, что одна из главных целей ГРЧЦ - зачистка любой неугодной информации о Владимире Путине. Сотрудники ведомства ежедневно мониторят СМИ и соцсети на предмет любой информации, которая, по их мнению, может создать негативный образ российского президента.

Как пишут «Важные истории», по итогам любых мероприятий с участием Путина сотрудники ГРЧЦ составляют отчеты, в которых собирают всю негативную реакцию на появление президента. Вот, например, как выглядит фрагмент такой аналитической записки, составленной по итогам недавнего визита Путина в Калининград:

«Другие авторы иронизировали над озвученной В. В. Путиным фразой о том, что "трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа"». Подчеркивалось, что подобное высказывание, как и остальные выступления главы государства, «уже давно не вызывают никаких эмоций, кроме испанского стыда».

Для составления отчетов сотрудникам ГРЧЦ предписано выделять «точки информационной напряженности». В их обязанности входит не только мониторинг реакции на работу Путина, но и прогнозы о том, какие события могут спровоцировать критику в будущем.

Активно ГРЧЦ следит и за сообщениями о здоровье Путина. «Агентство» обнаружило во внутренних документах ведомства несколько десятков файлов с одинаковым заголовком «Критическое состояние здоровья Президента РФ В.В. Путина» - они создавались с апреля по октябрь 2022 года.