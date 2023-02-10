ОПРОС ⟩ Уродливый Таллинн: что делать с заброшенными домами?

Сигне

Сигне. Фото: Денис Антонов

Если хозяин не хочет реновировать и содержать дома, пусть откажется от них

Решать должен хозяин. Я думаю, что это здание, а точнее, два - это был жилой комплекс - частный собственник получил в наследство по реституции. Когда было время возврата собственности, нас все получали то, что бы отобрано у них при советской власти. Тогда очень многие не думали, когда брали на себя ответственность за свою собственность. Просто хватали, не глядя. Но ее же нужно содержать, ремонтировать, реновировать... Если хозяин не хочет этим заниматься, пусть откажется. Если нет сил, нет средств, надо просить помощи у города. И городу надо влиять на решение хозяина, а в таком виде это оставлять нельзя. Если он принимал наследство, надо было думать, иметь план действий - что делать с объектом недвижимости.

Татьяна

Татьяна. Фото: Денис Антонов

Это обычная бесхозяйственность управы и наплевательское отношение к горожанам

Город должен думать, что у него в хозяйстве. Это обычная бесхозяйственность и наплевательское отношение и к архитектуре, и к нам, горожанам. Вы только представьте, как неприятно жить около такого разваливающегося дома. Я живу в десяти метрах от этого, извините, памятника архитектуры, куда всякие странные люди с автобусного вокзала ходят. Там чего только нет во дворе: мебель старая, мусор, камни. В таком состоянии он уже более двадцати лет, и ничего не меняется. Никогда не видела, чтобы там какая-то жизнь присутствовала. По уму надо весь этот хлам сносить и что-то новое строить, потому что восстанавливать там нечего. Я помню в каком-то году нас обходили, собирали подписи на согласие о сносе и даже собирались проектировать отель какой-то. Но потом все ушло в песок. Честно говоря, жить рядом с таким зданием неприятно так же, как жить рядом с кладбищем.

Янус

Янус. Фото: Денис Антонов

Надо искать способы воздействовать на собственника