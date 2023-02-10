Несмотря на 30 лет независимости, проблема заброшенных зданий в Таллинне до сих пор не нашла окончательного решения. На фоне нежилых разрушающихся домов на Фильтри-теэ, которые сразу приветствует туристов, прибывших на автовокзал столицы, Rus.Postimees поинтересовался у таллиннцев: как и кто должен решать вопрос сноса или реновации таких зданий?
ОПРОС ⟩ Уродливый Таллинн: что делать с заброшенными домами?
Ольга
Я живу у старых казарм, которые нашли возможность восстановить
Никогда не задумывалась на эту тему, но точно в таком же состоянии, мы видим здания во всех районах. Полуразрушенные фасады домов очень вредят городу. И всей Эстонии. У нас город туристический, и по нему судят и о других уездах. Вот по таким развалинам мы потом узнаем Эстонию в инстаграмах туристов из США или Японии. Позор. Я считаю, что нужно принять самые активные меры по наведению порядка. Тридцать лет независимости прошло, можно уже было десять раз решить вопрос невосстанавливаемых зданий. Я живу у старых казарм, так там нашли возможность восстановить и продать их. Люди купили квартиры в замечательно отреставрированных зданиях, и цены были заоблачными, но все раскупили. Потому что исторические здания. С одной стороны, построены очень основательно, красивая архитектурой начала 20 века, а с другой стороны, там все коммуникации новые, то есть это удобные и современные апартаменты. Вот вам решение, если с умом и желанием подойти. И это очень красиво. Выход есть всегда, если мудрость присутствует.
Александр
Это не только здесь, их можно встретить и в других частях Таллинна
Тут и говорить нечего. У каждой земли, у дома есть хозяева. Не бывает такого, чтоб никому не принадлежало, тем более в центре столицы. Здесь земля золотая. Надо искать этого собственника и уговаривать его заниматься своей недвижимостью, приводить ее в надлежащий вид. Потому что это место – визитная карточка города. Смотрите, рядом автовокзал - и такое безобразие! Надо наводить справки через городскую или районную управу и выяснять, кому такие развалены принадлежат. Это же не только здесь, у нас такое повсеместно. В Копли, например, есть такие объекты. А если хозяева не хотят заниматься этими развалюхами, надо принуждать. Город должен быть красивым, я так считаю.
Сигне
Если хозяин не хочет реновировать и содержать дома, пусть откажется от них
Решать должен хозяин. Я думаю, что это здание, а точнее, два - это был жилой комплекс - частный собственник получил в наследство по реституции. Когда было время возврата собственности, нас все получали то, что бы отобрано у них при советской власти. Тогда очень многие не думали, когда брали на себя ответственность за свою собственность. Просто хватали, не глядя. Но ее же нужно содержать, ремонтировать, реновировать... Если хозяин не хочет этим заниматься, пусть откажется. Если нет сил, нет средств, надо просить помощи у города. И городу надо влиять на решение хозяина, а в таком виде это оставлять нельзя. Если он принимал наследство, надо было думать, иметь план действий - что делать с объектом недвижимости.
Татьяна
Это обычная бесхозяйственность управы и наплевательское отношение к горожанам
Город должен думать, что у него в хозяйстве. Это обычная бесхозяйственность и наплевательское отношение и к архитектуре, и к нам, горожанам. Вы только представьте, как неприятно жить около такого разваливающегося дома. Я живу в десяти метрах от этого, извините, памятника архитектуры, куда всякие странные люди с автобусного вокзала ходят. Там чего только нет во дворе: мебель старая, мусор, камни. В таком состоянии он уже более двадцати лет, и ничего не меняется. Никогда не видела, чтобы там какая-то жизнь присутствовала. По уму надо весь этот хлам сносить и что-то новое строить, потому что восстанавливать там нечего. Я помню в каком-то году нас обходили, собирали подписи на согласие о сносе и даже собирались проектировать отель какой-то. Но потом все ушло в песок. Честно говоря, жить рядом с таким зданием неприятно так же, как жить рядом с кладбищем.
Янус
Надо искать способы воздействовать на собственника
Я думаю, что такими зданиями, как это, должны заниматься те, кому оно принадлежит. Если это государственное или городское здание, то чиновники, а если принадлежит частному лица, то хозяева. Правильно? Другой вопрос, что я хожу на работу и с работы здесь более пятнадцати лет и ничего нового не видел, кроме развалин. Уже был на верхнем этаже пожар, и я думаю, что такие здания опасны для людей. Надо искать способы повлиять на собственника меры. Составлять петицию, собирать подписи и требовать от города действий. Так оставлять нельзя. Нашему Таллинну такое уродливое здание не подходит.