Полицейские вернули 25-летнюю женщину в больницу

«Сегодня утром в 10:00 полицейский патруль нашел пропавшую в одной из квартир в Пярну. С ней все в порядке, полицейские отвезли ее обратно в больницу», – рассказала старший патрульной смены Пярнуского полицейского участка Хелен Тилк.

Напомним, что накануне полиция просила содействия в установлении местонахождения 25-летней Кятлин. Сообщалось, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.