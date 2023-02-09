Полиция поговорила с близкими и знакомыми объявленной в розыск 25-летней Кятлин, а также как вчера, так и сегодня утром проверила всевозможные места, где она могла находиться.
Полицейские вернули 25-летнюю женщину в больницу
Полицейские вернули 25-летнюю женщину в больницу
«Сегодня утром в 10:00 полицейский патруль нашел пропавшую в одной из квартир в Пярну. С ней все в порядке, полицейские отвезли ее обратно в больницу», – рассказала старший патрульной смены Пярнуского полицейского участка Хелен Тилк.
Напомним, что накануне полиция просила содействия в установлении местонахождения 25-летней Кятлин. Сообщалось, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
8 февраля Кятлин ушла из Пярнуской больницы, пообещав вернуться к вечеру. К сожалению, этого не произошло. Ее телефон был отключен.