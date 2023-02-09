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Видели ее? Жизнь и здоровье 25-летней женщины, покинувшей больницу, могут быть в опасности

Rus.Postimees
Видели ее? Жизнь и здоровье 25-летней женщины, покинувшей больницу, могут быть в опасности
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Кятлин.
Кятлин. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 25-летней Кятлин. Ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.

8 февраля Кятлин ушла из Пярнуской больницы, пообещав вернуться к вечеру. К сожалению, этого не произошло. Ее телефон отключен. По оценке врачей, жизнь и здоровье пропавшей могут быть в опасности.

Приметы Кятлин: рост 177 см, худощавое телосложение, рыжие волосы. На ней была черная парка и темные брюки.

Полиция просит всех, кто видел Кятлин в Пярну или других местах, звонить по номеру 112.

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