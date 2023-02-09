Полиция просит содействия в установлении местонахождения 25-летней Кятлин. Ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Видели ее? Жизнь и здоровье 25-летней женщины, покинувшей больницу, могут быть в опасности
Видели ее? Жизнь и здоровье 25-летней женщины, покинувшей больницу, могут быть в опасности
8 февраля Кятлин ушла из Пярнуской больницы, пообещав вернуться к вечеру. К сожалению, этого не произошло. Ее телефон отключен. По оценке врачей, жизнь и здоровье пропавшей могут быть в опасности.
Приметы Кятлин: рост 177 см, худощавое телосложение, рыжие волосы. На ней была черная парка и темные брюки.
Полиция просит всех, кто видел Кятлин в Пярну или других местах, звонить по номеру 112.