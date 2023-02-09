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Галерея ⟩ Это невероятно! «Калев/Крамо» пробился в четвертьфинал еврокубков

rus.postimees.ee
Это невероятно! «Калев/Крамо» пробился в четвертьфинал еврокубков
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Баскетболисты «Калев/Крамо» вышли в четвертьфинал еврокубка, одержав победу со счетом 73:63 над нидерландским клубом «Ден Босх». Это произошло впервые в истории клуба. В четвертьфинале им предстоит встретиться с немецким клубом «Бамберг».

Также завершились и матчи остальных подгрупп, определились все четвертьфиналисты:

Шоле – киевский Будивельник

Бамберг - Калев/Крамо

Карху Баскет - Порту

Газиантеп - Анвил Влоцлавек

Матчи пройдут 8 и 15 марта. Первенство будет определяться по итогам двух игр, у команд, вышедших первыми, будут ответные матчи дома.

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