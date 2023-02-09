Галерея ⟩ Это невероятно! «Калев/Крамо» пробился в четвертьфинал еврокубков

Баскетболисты «Калев/Крамо» вышли в четвертьфинал еврокубка, одержав победу со счетом 73:63 над нидерландским клубом «Ден Босх». Это произошло впервые в истории клуба. В четвертьфинале им предстоит встретиться с немецким клубом «Бамберг».