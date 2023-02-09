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Галерея ⟩ В резиденции царит непроглядная тьма: посол России попрощался с Эстонией

Rus.Postimees
В резиденции царит непроглядная тьма: посол России попрощался с Эстонией
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Посол России Владимир Липаев, который был вынужден покинуть Эстонию, уже скрылся за восточной границей, а в его резиденции в Таллинне вчера вечером царили непроглядная тьма и тишина.

На фотографиях, сделанных фотографом Postimees, видно, что в окнах расположенной по адресу Козе-теэ, 27 резиденции не горит свет, также возле здания не видно никакого движения.

Напомним, что в январе Эстония потребовала от России сократить число сотрудников посольства в Таллинне, чтобы оно было равно штату посольства Эстонии в Москве.

Россия вызвала посла Эстонии Маргуса Лайдре и потребовала его отъезда из Москвы к 7 февраля. Также Кремль объявил, что отзывает из Таллина своего посла Владимира Липаева.

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