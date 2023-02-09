Галерея ⟩ В резиденции царит непроглядная тьма: посол России попрощался с Эстонией

На фотографиях, сделанных фотографом Postimees, видно, что в окнах расположенной по адресу Козе-теэ, 27 резиденции не горит свет, также возле здания не видно никакого движения.

Напомним, что в январе Эстония потребовала от России сократить число сотрудников посольства в Таллинне, чтобы оно было равно штату посольства Эстонии в Москве.