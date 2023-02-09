Накануне в немецком Оберхофе начался этап Кубка мира по биатлону. Первым соревнованием стала смешанная эстафета, в которой победителями стали норвежцы. Эстонская сборная заняла 15-е место.
Пережившая шок сборная Норвегии стартовала с победы на этапе ЧМ по биатлону, а эстонская четверка во второй десятке
Первые два отрезка ехали женщины. Во втором круге первого старта фавориты гонок норвежцы пережили шок, когда Ингрид Ландмарк Тандреволд вынуждена была уйти на штрафной круг и в итоге проиграла лучшим более 50 секунд.
Еще сильнее накалил ситуацию в команде Йоханнес Бе, который совершил ошибку в первом круге, но все же сумел пересечь финишную черту первым. Пришедшая второй итальянская четверка проиграла победителям 11,6 секунды, третьими стали французы, уступив 55,9 секунды.
Первой в эстонской сборной на старт вышла Кюльм, которой пришлось в двух кругах использовать три запасных патрона. Она передала эстафетную палочку на 20-м месте. Туули Томингас, вышедшая второй, ошиблась в двух кругах лишь один раз и сумела вывести команду на 14-е место.
От мужчин первым на старт вышел Кристо Сиймер, который также совершил лишь одну ошибку и сумел поднять нашу сборную на 12-е место. Последним в эстафете бежал Рене Цахкна, который также допустил ошибку и на финише наша сборная заняла 15-е место.
Всего наша сборная использовала шесть запасных патронов, ни одного штрафного круга делать не пришлось.