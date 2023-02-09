В феврале в зимнем спорте лыжники борются за медали на титульных соревнованиях по множеству дисциплин. На чемпионате мира по горным лыжам, который проходит в Франции, накануне старта произошло жуткое падение.
Чемпионат мира по горным лыжам начался с жуткого падения
Во вторник у девушек началась тренировка по скоростному спуску с горы, которую пришлось неожиданно прервать. Спортсменка из США Изабелла Райт так жестко влетела в защитное ограждение, что соревнования на некоторое время были прерваны, а соревнующиеся просто затаили дыхание.
Райт, которая в этом сезоне занимает 15-е место в зачете скоростных спусков Кубка мира, смогла проехать на лыжах почти 40 секунд, но затем внезапно потеряла равновесие в правом повороте. На очень большой скорости она вылетела в защитный бортик и не смогла сразу подняться.
«Очень болезненное падение», — написала Райт в социальных сетях. Ей даже потребовалась медицинская помощь – лодыжки нужно было туго затейпировать, но позже она смогла вернуться на лыжную горку. Она отметила, что постарается как можно быстрее оправиться от падения и все же принять участие в соревнованиях.