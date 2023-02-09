Чемпионат мира по горным лыжам начался с жуткого падения

Во вторник у девушек началась тренировка по скоростному спуску с горы, которую пришлось неожиданно прервать. Спортсменка из США Изабелла Райт так жестко влетела в защитное ограждение, что соревнования на некоторое время были прерваны, а соревнующиеся просто затаили дыхание.

Райт, которая в этом сезоне занимает 15-е место в зачете скоростных спусков Кубка мира, смогла проехать на лыжах почти 40 секунд, но затем внезапно потеряла равновесие в правом повороте. На очень большой скорости она вылетела в защитный бортик и не смогла сразу подняться.