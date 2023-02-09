Сегодня, 9 февраля, в Таллинне открывается туристическая ярмарка Tourest.
В Таллинне открывается туристическая ярмарка Tourest
Открывающаяся в четверг туристическая ярмарка Tourest имеет самую продолжительную историю в Балтии - в этом году она проходит в 30-й раз. На этот раз туристическая ярмарка проходит в трех павильонах и в ней примут участие более 200 экспонентов из 27 стран мира. В дополнение к бесчисленным зарубежным предложениям, в зале «Отдых в Эстонии» (Puhka Eestis) традиционно можно выбрать предложения для отдыха во всех уездах нашей страны.
Традиционно Tourest проводится с пятницы по воскресенье, но на этот раз посвященная путешествиям семейная ярмарка открывает двери уже в четверг в 14 часов и продлится до 20 часов в субботу.
«Мы хотим, чтобы у людей было больше времени на осмотр ярмарки, и поэтому продлили часы работы до семи вечера в четверг и пятницу, и до восьми вечера в субботу. Традиционно каждую ярмарку посещали более 20 000 человек, и в этот раз в течение трех дней мы ожидаем такое же количество посетителей», - сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.
Ярмарка Tourest, которую в последние два года отменяли из-за пандемии, в этом году отмечает 30-летие. Павильоны будут полны предложений о путешествиях и отдыхе на любой вкус. В главном зале Tourest - Global Village - гостей ждут крупнейшие туристические компании Эстонии, такие как Novatours, Reisiekspert, Estravel, GoTravel, Germalo Reisid, Nikal Travel, Tiit Reisid, Tensi Reisid, &Moments, Albioni Reisid, Karol и Union Travel.
«Из популярных среди жителей Эстонии направлений на Tourest представлены Турция и Марокко, а также хорошо известные Кипр, Грузия, Непал, Испания, Танзания и Япония. Из новичков - Мальта и Албания. А стенд США впервые предлагает возможность посетить национальные парки страны посредством виртуальной реальности», - рассказала Халлик.
Связанные с туризмом консультации на ярмарке предоставят Министерство иностранных дел, Налогово-таможенный департамент и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
На Tourest будут представлены трое ворот Эстонии - Таллиннский аэропорт, Таллиннский порт и Rail Baltic, на стендах которых представители DiscoverEU поделятся с молодыми людьми информацией о том, как открыть для себя Европу на поезде и как получить для этого бесплатный проездной билет.
Исторически наиболее популярен среди посетителей зал «Отдых в Эстонии», посвященный возможностям отдыха в родной стране и туристическим жемчужинам Эстонии. В сотрудничестве с отделом туризма единого учреждения EAS и KredEx (VisitEstonia) здесь собраны туристические предприятия со всех уездов Эстонии с самыми разными предложениями путешествий по стране: от спа-пакетов до захватывающих туров на природе и тематических вечеров.
Третий зал ярмарки - Зал впечатлений и вкусов- посвящен хорошей еде. Это совершенно необычный pop-up ресторан с аутентичной эстонской едой и приветливой обстановкой корчмы Колу.
Поскольку 2023 год является в Эстонии годом сауны, в этом году Tourest также предлагает тематическую зону Saunatee, где содержится информация о саунах по всем уездам Эстонии. Кроме того, на ярмарке пройдут различные игры и мероприятия на тему сауны. В субботу Eesti Maaturism, Союз туристических фирм Эстонии и автор идеи года сауны Рейн Сикк объявятследующую Столицу саун. Сегодня этот титул принадлежит Кадрина.