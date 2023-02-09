В Таллинне открывается туристическая ярмарка Tourest

Открывающаяся в четверг туристическая ярмарка Tourest имеет самую продолжительную историю в Балтии - в этом году она проходит в 30-й раз. На этот раз туристическая ярмарка проходит в трех павильонах и в ней примут участие более 200 экспонентов из 27 стран мира. В дополнение к бесчисленным зарубежным предложениям, в зале «Отдых в Эстонии» (Puhka Eestis) традиционно можно выбрать предложения для отдыха во всех уездах нашей страны.

Традиционно Tourest проводится с пятницы по воскресенье, но на этот раз посвященная путешествиям семейная ярмарка открывает двери уже в четверг в 14 часов и продлится до 20 часов в субботу.

«Мы хотим, чтобы у людей было больше времени на осмотр ярмарки, и поэтому продлили часы работы до семи вечера в четверг и пятницу, и до восьми вечера в субботу. Традиционно каждую ярмарку посещали более 20 000 человек, и в этот раз в течение трех дней мы ожидаем такое же количество посетителей», - сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.