ВИДЕО ⟩ Угнанный из Таллинна внедорожник нашелся в Латвии

Коричневый автомобиль Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска был похищен в Таллинне около трех часов ночи во вторник. Автомобиль имел регистрационный номер 618VBX. По данным порталов по продаже автомобилей, такое транспортное средство стоит в среднем 50 000 евро или даже чуть больше.

Кража была обнаружена на следующее утро владельцем транспортного средства, который сам находился в отпуске за границей, но следил за домом с помощью камеры наблюдения. На видеозаписи видно, как двое мужчин в масках подходят к автомобилю, заводят его и уезжают.

Эстонская полиция сообщила о краже коллегам в соседних странах. Вскоре из латвийской полиции поступила информация о том, что автомобиль найден брошенным в Валмиере.

Преступники, укравшие автомобиль из Таллинна, до сих пор разыскиваются.