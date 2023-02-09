Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото ⟩ Эстонская спасательная команда в Турции: идет гонка со временем

Андрес Эйнманн
Эстонская спасательная команда в Турции: идет гонка со временем
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Eesti päästemeeskond

Эстонская спасательная команда, вылетевшая на помощь пострадавшей от сильного землетрясения Турции, в среду вечером направлялась в провинцию Хатай на встречу с представителями местной спасательной службы, чтобы выяснить, где будет располагаться их участок работы.

Приземлившись на авиабазе Инджирлик на юге Турции в четыре часа утра, спасательная команда на автобусе выехала в наиболее пострадавшую от землетрясения провинцию Хатай, расположенную на границе с Сирией. Между 18 и 19 часами эстонцы все еще были в пути, так как из-за катастрофы дорожные условия в регионе очень плохие.

Руководитель службы подготовки к кризису Спасательного департамента Эркки Пыльд, отвечающий в команде за безопасность, сказал Postimees, что идет гонка со временем. «Чем дольше человек находится под завалами, тем меньше у него шансов выжить. Мы хотим максимально быстро добраться до места и приступить к спасательным работам», – сказал Пыльд.

Ключевые слова
Наверх