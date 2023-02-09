Вчера в телепередаче Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 616 648,30 евро. Выигрышный билет с одним игровым полем был куплен в R-kiosk в Курессааре, сообщает Eesti Loto.
Житель Эстонии выиграл в Bingo Loto более 600 000 евро
Житель Эстонии выиграл в Bingo Loto более 600 000 евро
Последний раз джекпот Bingo Lotto в размере 573 604,90 евро разыграли 23 ноября. Победителем стал мужчина из Тарту, занятый в строительном секторе. Билет, который принес ему удачу, он купил в интернете.
В 2022 году фирма Eesti Loto выплатила государству налог с азартных на 16 млн евро. В тот же период Eesti Loto выплатила победителям почти 35,6 млн евро, в том числе 6,6 млн евро выигрышей в быстрые лотереи.
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