Важно: что нужно знать в этом году при подаче декларации о доходах

Пожертвования Украине

В течение 2022 года жители Эстонии активно делали пожертвования в поддержку Украине. Сделанные в виде переводов на счета благотворительных организаций пожертвования будут отражены в предзаполненной декларации. Если вы делали пожертвование при помощи звонка с телефона на платный номер, то эту информацию следует внести вручную, поскольку в этом случае данные сделавшего пожертвование не передаются автоматически Налогово-таможенному департаменту. По словам представителя Налогово-таможенного департамента, вспомнить когда и куда вы делали пожертвования проще всего просмотрев детализацию звонков своего телефонного номера за прошлый год. Также рекомендуется сохранить счета за телефон вместе с детализацией на случай, если департамент попросит подтвердить совершенные пожертвования.