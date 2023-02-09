9 февраля Налогово-таможенный департамент представил обзор тем, находящихся в центре внимания в период декларирования доходов физических лиц, которое начнется 15 февраля.
Важно: что нужно знать в этом году при подаче декларации о доходах
На пресс-конференции выступил руководитель отдела обслуживания физических лиц Налогово-таможенного департамента Анника Оя, на вопросы ответили главный специалист отдела государственных услуг Татьяна Клеттенберг, главный специалист налогового департамента Тийна Нормак и руководитель отдела налогового аудита Эркки Паулюс.
Доход, полученный посредством платформы
«Доход, полученный через приложение, обязательно должен быть указан в декларации. Подоходный налог следует уплачивать как с дохода, полученного от активной деятельности, например, от доставки курьерами продуктов питания или вождения автомобиля, так и с дохода от аренды и сдачи жилья в наем, полученного в результате предоставления имущества в пользование», – сказала руководитель службы услуг Налогово-таможенного департамента, предоставляемых физическим лицам, Анника Оя.
Если доход, полученный через платформу, уплачен на предпринимательский счет (услуга LHV Pank), то в декларации о доходах данные указаны в предварительно заполненной таблице 7.2, и все налоги с этого дохода уже уплачены.
Граждане Украины
В минувшем году прибывшие в Эстонию граждане Украины заработали в общей сложности 363 000 евро. Военные беженцы делятся на две категории: резиденты и нерезиденты. У тех граждан Украины, кто зарегистрировал себя в качестве налоговых резидентов Эстонии имеется возможность вычесть при подаче декларации налог уплаченный, например, при оплате детских кружков по интересам и т.п. Во втором случае такой возможности нет. Однако, как отметил представитель Налогово-таможенного департамента, зарегистрировать себя в качестве налогового резидента можно довольно легко.
Пожертвования Украине
В течение 2022 года жители Эстонии активно делали пожертвования в поддержку Украине. Сделанные в виде переводов на счета благотворительных организаций пожертвования будут отражены в предзаполненной декларации. Если вы делали пожертвование при помощи звонка с телефона на платный номер, то эту информацию следует внести вручную, поскольку в этом случае данные сделавшего пожертвование не передаются автоматически Налогово-таможенному департаменту. По словам представителя Налогово-таможенного департамента, вспомнить когда и куда вы делали пожертвования проще всего просмотрев детализацию звонков своего телефонного номера за прошлый год. Также рекомендуется сохранить счета за телефон вместе с детализацией на случай, если департамент попросит подтвердить совершенные пожертвования.
Жители Эстонии могут вычесть из своего дохода пожертвования, сделанные некоммерческому объединению и целевому учреждению, внесенному в список, в объеме до 1200 евро (вместе с процентами по жилищному кредиту и расходами на обучение).