В Новосибирске от взрыва газа обрушились два подъезда дома. Это второй такой случай в России за три дня

Взрыв в Новосибирске произошел около восьми утра по местному времени в доме, расположенном на улице Линейной. Он привел к частичному обрушению здания и пожару, площадь которого МЧС оценивало в 300 квадратных метров.

Изначально губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что обрушился только один - третий - подъезд жилого дома. Однако в Следственном комитете России уточнили, что частично обрушились два из них.

Всего в доме 1966 года постройки четыре подъезда, в каждом из которых расположены по 15 квартир.

В Новосибирске подъезд жилого дома обрушился из-за взрыва газа. Фото: EMERCOM OF RUSSIA / HANDOUT

По информации новосибирского губернатора, СКР и МЧС, в доме произошел взрыв бытового газа.

«Полыхало пламя, рушились плиты, все сыпалось, мужчины кинулись помогать, разгребать. Пытались вытаскивать из окон людей. Вытащить смогли при мне женщину с первого этажа. К верхним не смогли подобраться, но уже подъехали пожарные и начали спускать людей. Рухнул подъезд полностью, а в соседнем проходы были завалены, не могли люди пробраться», - рассказал один из жильцов соседнего дома порталу НГС.

Жительница дома, в котором произошло обрушение, рассказала изданию, что сначала подумала, что началось землетрясение: «Ну, думаю, мало ли, если землетрясение, может, дома рушатся, или еще что-то. Я открыла балкон и увидела, что нет полностью подъезда».