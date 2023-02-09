В середине февраля многие жители Эстонии снова потратят определенное время на декларирование своих доходов за предыдущий год. В нашей стране, подача декларации о доходах происходит очень быстро, по сравнению с остальным миром, поэтому нет необходимости готовиться к многочасовой или даже многодневной процедуре. Эксперт Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер напоминает несколько основных принципов, которые помогут сделать процесс декларирования еще более гладким.
Восемь советов от эксперта в преддверии сезона декларирования доходов
Для тех, у кого есть основания ожидать возврата подоходного налога, также неплохо подготовиться к разумному использованию возвращенных денег с максимальным эффектом.
1. Помните о сроках
С 15 февраля начинается подача деклараций о доходах.
С 28 февраля начнется возврат подоходного налога людям, подавшим налоговые декларации через интернет.
2 мая – крайний срок подачи декларации о доходах.
2 октября – крайний срок уплаты подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога.
2. Большая часть данных уже содержится в декларации
Декларация о подоходном налоге частично заполнена заранее, что значительно облегчает ее подачу. В электронной среде Налогово-таможенного департамента (e-MTA) вы можете получить общую информацию о своих доходах до истечения срока подачи декларации, и в ней также отображается ваше ожидаемое обязательство по подоходному налогу – сколько вы имеете право получить обратно или сколько еще вам придется заплатить, согласно данным e-MTA.
К доходам, облагаемым подоходным налогом, относятся заработная плата, предпринимательский доход, доход от аренды и роялти, процентный доход, облагаемые налогом стипендии, субсидии, премии и пенсии, а также прибыль от продажи имущества.
3. Проценты по жилищному кредиту подлежат вычету
Владельцам жилья следует иметь в виду, что проценты по кредиту на покупку жилья или участка под строительство дома, которые они выплатили банку в 2022 году, могут быть вычтены из их налогооблагаемого дохода. Однако вам придется самостоятельно проверить и заполнить эту информацию в своей декларации.
Обзор выплаченных процентов можно найти в интернет-банке. Оттуда информация о процентах может быть передана в предварительно заполненную декларацию Налогово-таможенного департамента, куда вносится сумма процентов, связанных с кредитом.
Если есть два получателя жилищного кредита, то 50% от суммы процентов вносится в обе декларации. Если заемщик, являющийся 100-процентным собственником жилья, желает задекларировать полную сумму, другой заемщик должен вручную удалить проценты из своей предварительно заполненной декларации. После этого заемщик может заявить всю сумму. Получатель налоговой льготы должен быть одновременно заемщиком, владельцем недвижимости и жильцом, а максимальная сумма уплаченных процентов, которую можно вычесть из дохода, составляет 300 евро.
4. Возврат подоходного налога по взносам в третью пенсионную ступень
Одной из важнейших причин, по которой накопление в III ступени выгодно, является предоставляемая скидка по подоходному налогу. Подоходный налог может быть возвращен со взносов в III ступень, если они не превышают 15% Вашего валового дохода (т.е. вашего дохода до уплаты налогов) в 2022 году. Общая сумма взносов за год не должна превышать 6000 евро.
Например, ежемесячно выплачивая 50 евро в третью ступень, вы получите 600 евро в год. Тогда 120 евро будут возвращены по Вашей декларации о подоходном налоге.
Если и работодатель делает взносы в III ступень, эти суммы также будут учитываться.
5. Инвесторы должны отправлять отчет об инвестиционном счете
Инвесторы, будь то активные или пассивные, должны немного внимательнее отнестись к декларированию доходов и выбрать, декларировать ли инвестиционный доход в системе инвестиционного счета или в обычной системе.
В случае инвестиционного счета отчет о состоянии счета должен быть направлен в Налогово-таможенный департамент в любом случае, даже если счет не использовался в течение года. Отчет об инвестиционном счете должен фиксировать все суммы, которые вы переводили на счет и со счета в течение календарного года. Однако подоходный налог нужно платить только в том случае, если вы сняли с инвестиционного счета больше денег, чем внесли на него. Если вы забыли задекларировать свой инвестиционный счет, у вас есть три года, чтобы внести исправления в свою налоговую декларацию.
По стандартной системе вам необходимо декларировать инвестиционный доход только в том случае, если вы продали ценные бумаги в 2022 году. Данные о сделках с ценными бумагами, проведенных через Эстонский центральный регистр ценных бумаг, будут предварительно заполнены в декларации, важно указать стоимость приобретения. Если счет был неактивным, нет необходимости что-либо декларировать.
6. Налоговые льготы могут быть переданы супругу или супруге
Вы можете перенести неиспользованную часть общего освобождения от налогов, процентов по ипотеке, расходов на обучение и необлагаемого детского дохода на декларацию о подоходном налоге вашего супруга. Если у человека есть неиспользованные налоговые льготы, декларация автоматически предлагает возможность перенести их в декларацию супруга. Супруг с меньшим годовым доходом или с большим количеством вычетов может первым подать свою декларацию.
7. Подумайте, как разумно использовать возврат подоходного налога
Может показаться, что возврат подоходного налога – это бонус или дополнительный доход. Но это не так – вы получаете обратно заработанные и переплаченные государству деньги. Исследование Института финансов Swedbank показывает, что около половины тех, кто получает возврат подоходного налога, используют эти деньги для покрытия повседневных расходов. И только около четверти планируют отложить эти деньги.
Чтобы возврат подоходного налога не «растаял», стоит заранее подумать о том, как лучше использовать возвращенные деньги. Один из вариантов – реинвестировать возвращенную сумму в III ступень и таким образом снова воспользоваться этими деньгами. Нынешние трудные времена, несомненно, также помогут понять, насколько важно иметь резерв, так называемый «фонд душевного спокойствия». Сумма, подлежащая возврату, может быть исходной для его создания или дополнением к ней.
8. Вы также можете пожертвовать возврат подоходного налога
Может быть, самое важное для вас – принести пользу обществу? Также легко пожертвовать некоммерческим организациям, фондам или религиозным общинам. Вы также можете найти вдохновение в благотворительной среде «Я люблю помогать». Обществам, включенным в список льготников по подоходному налогу Налогово-таможенного департамента, можно делать безналоговые пожертвования.
Подробнее о декларировании доходов – на сайте Налогово-таможенного департамента.