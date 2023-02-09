Восемь советов от эксперта в преддверии сезона декларирования доходов

В случае инвестиционного счета отчет о состоянии счета должен быть направлен в Налогово-таможенный департамент в любом случае, даже если счет не использовался в течение года. Отчет об инвестиционном счете должен фиксировать все суммы, которые вы переводили на счет и со счета в течение календарного года. Однако подоходный налог нужно платить только в том случае, если вы сняли с инвестиционного счета больше денег, чем внесли на него. Если вы забыли задекларировать свой инвестиционный счет, у вас есть три года, чтобы внести исправления в свою налоговую декларацию.