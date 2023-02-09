Землетрясения в Турции и Сирии: число жертв превысило 16 000, Эрдоган признает ошибки властей

Число погибших в двух странах уже превысило 16 тысяч человек.

Критики Эрдогана считают, что власти отреагировали на катаклизм слишком медленно и что подготовлены к нему они были плохо.

Президент Турции признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.

Лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу с ним не согласился. «Если есть один человек, ответственный за это, то это Эрдоган», - подчеркнул Кылычдароглу.

Эрдоган заявил, что в нынешних условиях нужно единство, а не взаимные обвинения. «В такой период я не могу потерпеть, чтобы кто-то пиарился на негативе в своих политических интересах», - заявил президент, которого часто обвиняют в авторитарных тенденциях.

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Под завалами уже третью ночь остаются люди, в пострадавших районах температура ниже нуля, так что надежды извлечь кого-то живыми все меньше.

Кроме того, выжившие лишились крова и ночуют на улице. Это чревато обморожениями, говорят во Всемирной организации здравоохранения.

«Есть реальная опасность вторичного бедствия, которое может причинить вред большему числу людей, чем изначальное, если не действовать так же энергично, как это делают спасатели», - сказал менеджер ВОЗ по ликвидации последствий землетрясения Роберт Холден.

В соседней Сирии ситуация еще более тяжелая. На границе с Турцией до землетрясения был открыт единственный пропускной пункт Баб эль-Хава. Теперь и он закрыт, поскольку дороги, ведущие к нему, стали непроходимыми.

В ООН надеются, что отремонтировать дороги скоро удастся. Турецкие власти также говорят, что скоро откроют еще два пропускных пункта.

На севере Сирии остается последний анклав, который контролирует не режим Асада, а оппозиция. Разоренный многолетней гражданской войной, он теперь еще и сильно пострадал от землетрясения.

В одной лишь провинции Идлиб известно о гибели 1500 человек.