ИТОГИ ГОДА ⟩ Валгаский уезд превзошел Харьюмаа по количеству преступлений

В прошлом году было зарегистрировано 25 663 преступления, что чуть более чем на процент меньше, чем годом ранее. Общее количество преступлений за последние три года не изменилось.
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Наибольшую часть, или 46 процентов, зарегистрированных преступлений составили преступления против собственности – в основном кражи, но также и мошенничество. 26 процентов преступлений были совершены против личности, из которых больше всего выделялись преступления физического насилия. 11 процентов преступлений составили дорожно-транспортные преступления, в основном вождение в нетрезвом виде.
По словам министра юстиции Леа Данилсон-Ярг («Отечество»), преступлений против собственности было зарегистрировано на три процента больше, чем годом ранее. «Если в 2019 году доля преступлений против собственности была самой низкой за всю историю – 38 процентов, то сейчас их доля во всей преступности неуклонно растет. За последние два года увеличилось количество краж в магазинах, две трети из которых были систематическими. В то же время мы рады отметить, что доля преступлений против личности снизилась на четыре процента по сравнению с 2019 годом», – сказала она.
В прошлом году было зарегистрировано почти на 30 процентов больше преступлений против общественного доверия, чем в прошлом, в первую очередь подделка документов. Увеличилось и количество профессиональных преступлений, в первую очередь связанных с дачей и получением взятки. По данным министерства, количество этих преступлений увеличилось в основном за счет купли-продажи фиктивных справок о прививках от COVID-19.
В течение года зарегистрировано на 23 процента меньше преступлений, связанных с наркотиками, и столько же совершено преступлений против семьи и несовершеннолетних. Хотя преступления против личности были вторыми по распространенности преступлениями, их количество за год уменьшилось на пять процентов.
Компьютерных преступлений в прошлом году было зафиксировано на четверть меньше, чем годом ранее, и снижение таких преступлений стало первым за десять лет.
Количество зарегистрированных преступлений на сексуальной почве уменьшилось на 19 процентов, что в основном связано со снижением регистрации контактных и бесконтактных преступлений, совершенных в отношении детей.
Убийств и покушений на них в 2022 году было столько же, сколько и годом ранее, то есть всего 27, а в их результате погибло 18 человек, что является самым низким показателем с момента восстановления независимости Эстонии. Всего насильственных преступлений в сумме было на 6 процентов меньше, чем в предыдущем году.
Если в 2021 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, упало до самого низкого уровня за последние десять лет, то в 2022 году это количество осталось на прежнем уровне. В прошлом году зарегистрировано 737 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 4 процента меньше, чем годом ранее. Проступки несовершеннолетних зарегистрированы в большем процентном соотношении – почти 3500.
По словам министра юстиции, официальная криминальная статистика отражает количество преступлений, о которых сообщается в полицию и другие правоохранительные органы, но сама по себе не показывает фактическое количество преступлений. «Помимо статистики, важно также отслеживать информацию, собранную в ходе исследований. Например, последний опрос жертв показывает, что в прошлом году 6 процентов респондентов стали жертвами того или иного преступления, по сравнению с 5 процентами респондентов годом ранее. Учитывая погрешность исследования, можно констатировать, что существенного изменения уровня преступности не произошло, то же самое следует и из статистики зарегистрированных преступлений», – уточнила министр.
Однако, по словам Данилсон-Ярг, в видах преступлений произошли некоторые изменения, указывающие на то, на что в будущем следует обратить больше внимания для предотвращения преступлений. «Например, необходимо продолжить работу со злоупотребляющими алкоголь лицами, чтобы снизить уровень пьянства за рулем. Безусловно, немаловажным фактором является состояние экономики и жизнеобеспечения населения, что может быть одной из причин увеличения количества систематических магазинных краж. Работа с несовершеннолетними правонарушителями и используемые в этой сфере программы дали хорошие результаты – эту работу обязательно нужно продолжать и усиливать, чтобы добиться хороших результатов в долгосрочной перспективе», – пояснила она.