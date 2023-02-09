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ИТОГИ ГОДА ⟩ Валгаский уезд превзошел Харьюмаа по количеству преступлений

rus.postimees.ee
Валгаский уезд превзошел Харьюмаа по количеству преступлений
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Полиция.
Полиция. Фото: Arvo Meeks

В прошлом году было зарегистрировано 25 663 преступления, что чуть более чем на процент меньше, чем годом ранее. Общее количество преступлений за последние три года не изменилось.

Наибольшую часть, или 46 процентов, зарегистрированных преступлений составили преступления против собственности – в основном кражи, но также и мошенничество. 26 процентов преступлений были совершены против личности, из которых больше всего выделялись преступления физического насилия. 11 процентов преступлений составили дорожно-транспортные преступления, в основном вождение в нетрезвом виде.

По словам министра юстиции Леа Данилсон-Ярг («Отечество»), преступлений против собственности было зарегистрировано на три процента больше, чем годом ранее. «Если в 2019 году доля преступлений против собственности была самой низкой за всю историю – 38 процентов, то сейчас их доля во всей преступности неуклонно растет. За последние два года увеличилось количество краж в магазинах, две трети из которых были систематическими. В то же время мы рады отметить, что доля преступлений против личности снизилась на четыре процента по сравнению с 2019 годом», – сказала она.

В прошлом году было зарегистрировано почти на 30 процентов больше преступлений против общественного доверия, чем в прошлом, в первую очередь подделка документов. Увеличилось и количество профессиональных преступлений, в первую очередь связанных с дачей и получением взятки. По данным министерства, количество этих преступлений увеличилось в основном за счет купли-продажи фиктивных справок о прививках от COVID-19.

В течение года зарегистрировано на 23 процента меньше преступлений, связанных с наркотиками, и столько же совершено преступлений против семьи и несовершеннолетних. Хотя преступления против личности были вторыми по распространенности преступлениями, их количество за год уменьшилось на пять процентов.

Компьютерных преступлений в прошлом году было зафиксировано на четверть меньше, чем годом ранее, и снижение таких преступлений стало первым за десять лет.

Количество зарегистрированных преступлений на сексуальной почве уменьшилось на 19 процентов, что в основном связано со снижением регистрации контактных и бесконтактных преступлений, совершенных в отношении детей.

Убийств и покушений на них в 2022 году было столько же, сколько и годом ранее, то есть всего 27, а в их результате погибло 18 человек, что является самым низким показателем с момента восстановления независимости Эстонии. Всего насильственных преступлений в сумме было на 6 процентов меньше, чем в предыдущем году.

Если в 2021 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, упало до самого низкого уровня за последние десять лет, то в 2022 году это количество осталось на прежнем уровне. В прошлом году зарегистрировано 737 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 4 процента меньше, чем годом ранее. Проступки несовершеннолетних зарегистрированы в большем процентном соотношении – почти 3500.

В прошлом году больше всего преступлений было зарегистрировано в Ида-Вирумаа. Валгамаа находится на втором месте.
В прошлом году больше всего преступлений было зарегистрировано в Ида-Вирумаа. Валгамаа находится на втором месте. Фото: Justiitsministeerium

По словам министра юстиции, официальная криминальная статистика отражает количество преступлений, о которых сообщается в полицию и другие правоохранительные органы, но сама по себе не показывает фактическое количество преступлений. «Помимо статистики, важно также отслеживать информацию, собранную в ходе исследований. Например, последний опрос жертв показывает, что в прошлом году 6 процентов респондентов стали жертвами того или иного преступления, по сравнению с 5 процентами респондентов годом ранее. Учитывая погрешность исследования, можно констатировать, что существенного изменения уровня преступности не произошло, то же самое следует и из статистики зарегистрированных преступлений», – уточнила министр.

Однако, по словам Данилсон-Ярг, в видах преступлений произошли некоторые изменения, указывающие на то, на что в будущем следует обратить больше внимания для предотвращения преступлений. «Например, необходимо продолжить работу со злоупотребляющими алкоголь лицами, чтобы снизить уровень пьянства за рулем. Безусловно, немаловажным фактором является состояние экономики и жизнеобеспечения населения, что может быть одной из причин увеличения количества систематических магазинных краж. Работа с несовершеннолетними правонарушителями и используемые в этой сфере программы дали хорошие результаты – эту работу обязательно нужно продолжать и усиливать, чтобы добиться хороших результатов в долгосрочной перспективе», – пояснила она.

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