ИТОГИ ГОДА ⟩ Валгаский уезд превзошел Харьюмаа по количеству преступлений

Компьютерных преступлений в прошлом году было зафиксировано на четверть меньше, чем годом ранее, и снижение таких преступлений стало первым за десять лет.

Количество зарегистрированных преступлений на сексуальной почве уменьшилось на 19 процентов, что в основном связано со снижением регистрации контактных и бесконтактных преступлений, совершенных в отношении детей.

Убийств и покушений на них в 2022 году было столько же, сколько и годом ранее, то есть всего 27, а в их результате погибло 18 человек, что является самым низким показателем с момента восстановления независимости Эстонии. Всего насильственных преступлений в сумме было на 6 процентов меньше, чем в предыдущем году.

Если в 2021 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, упало до самого низкого уровня за последние десять лет, то в 2022 году это количество осталось на прежнем уровне. В прошлом году зарегистрировано 737 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 4 процента меньше, чем годом ранее. Проступки несовершеннолетних зарегистрированы в большем процентном соотношении – почти 3500.

В прошлом году больше всего преступлений было зарегистрировано в Ида-Вирумаа. Валгамаа находится на втором месте. Фото: Justiitsministeerium

По словам министра юстиции, официальная криминальная статистика отражает количество преступлений, о которых сообщается в полицию и другие правоохранительные органы, но сама по себе не показывает фактическое количество преступлений. «Помимо статистики, важно также отслеживать информацию, собранную в ходе исследований. Например, последний опрос жертв показывает, что в прошлом году 6 процентов респондентов стали жертвами того или иного преступления, по сравнению с 5 процентами респондентов годом ранее. Учитывая погрешность исследования, можно констатировать, что существенного изменения уровня преступности не произошло, то же самое следует и из статистики зарегистрированных преступлений», – уточнила министр.