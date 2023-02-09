Уже в эту субботу! ⟩ Сильнейшие танцоры Эстонии будут бороться за титул чемпиона страны

Соревноваться будут в девяти возрастных группах, причем самым юным танцорам 6 лет, а самым возрастным – 86. Всего ожидается 108 пар из 18 клубов и после этого чемпионата на танцевальном небосводе нашей страны наверняка зажгутся новые звезды.

«Это первый чемпионат, организованный под эгидой Эстонского объединения танцевального спорта (EDSU) после того как объединение стало полным полноправным членом WDSF. В этом чемпионате будут участвовать лучшие пары Эстонии, а в судейский состав вошли высококлассные специалисты международного уровня», - прокомментировал Александр Макаров, руководитель EDSU.

Европейская программа бальных танцев или стандарт состоит из пяти танцев: медленный вальс, медленный фокстрот, танго, квикстеп или быстрый фокстрот и венский вальс.