Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы военнослужащие ВСУ не могли использовать спутниковый интернет Starlink для управления беспилотниками. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, сообщает Reuters.
Компания Илона Маска препятствует Украине в использовании спутникового интернета для управления дронами
Компания SpaceX предприняла шаги, чтобы не допустить использования украинскими военными спутникового интернет-сервиса Starlink для управления дронами в боевых действиях против российских сил в регионе, заявил в среду президент SpaceX.
Спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink, предоставивший украинским военным широкополосную связь для защиты от россиян, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, на пресс-конференции в Вашингтоне.
«Однако украинцы использовали его таким образом, который... не был предусмотрен какими-либо соглашениями», - сказала Шотвелл.
В беседе с журналистами она сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами.
Украина эффективно использовала беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.
«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности, - сказала Шотвелл, имея в виду использование Starlink для управления дронами. - Есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали».
Шотвелл отказалась уточнить, какие меры были приняты в этой связи SpaceX.
Использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины, сказала Шотвелл, добавив, что контракт предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, финансовым учреждениям и семьям, пострадавшим от российского вторжения.
«Мы знаем, что военные используют [Starlink] для связи, и это нормально, - сказала она. - Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях».
SpaceX в частном порядке доставила грузовиками терминалы Starlink в Украину, что позволило украинским военным общаться между собой, подключив терминалы и соединив их с почти 4000 спутниками, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.
Правительства нескольких стран, в том числе США и Франции, заплатили за другие поставки терминалов Starlink помимо тех, которые были профинансированы SpaceX в частном порядке.
Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX в ответ усилила программное обеспечение этого сервиса, заявил Илон Маск, исполнительный директор компании.
Отвечая на вопрос, ожидала ли SpaceX использование Starlink в наступательных целях в Украине при принятии решения о доставке терминалов в зоны конфликта, Шотвелл ответила: «Мы не думали об этом. Я не думала об этом. Наша команда Starlink могла [догадаться об этом], не знаю. Но мы довольно быстро это поняли».
В конце прошлого года у Starlink в Украине были перебои в обслуживании по причинам, которые SpaceX не объяснила.
Отвечая на вопрос, были ли связаны ли эти перебои в работе с попытками SpaceX ограничить использование Starlink в наступательных целях, Шотвелл ответила: «Я не хочу отвечать, потому что не уверена, что знаю ответ».