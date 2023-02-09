Компания Илона Маска препятствует Украине в использовании спутникового интернета для управления дронами

Компания SpaceX предприняла шаги, чтобы не допустить использования украинскими военными спутникового интернет-сервиса Starlink для управления дронами в боевых действиях против российских сил в регионе, заявил в среду президент SpaceX.

Спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink, предоставивший украинским военным широкополосную связь для защиты от россиян, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Однако украинцы использовали его таким образом, который... не был предусмотрен какими-либо соглашениями», - сказала Шотвелл.

В беседе с журналистами она сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами.

Украина эффективно использовала беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности, - сказала Шотвелл, имея в виду использование Starlink для управления дронами. - Есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали».

Шотвелл отказалась уточнить, какие меры были приняты в этой связи SpaceX.

Использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины, сказала Шотвелл, добавив, что контракт предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, финансовым учреждениям и семьям, пострадавшим от российского вторжения.