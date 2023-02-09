Эстонская федерация конного спорта вручила награды лучшим спортсменам 2022 года на праздничном гала-концерте, но особого внимания заслуживает прошлогодняя акция – работа фонда Ukrainian Equestrian Charity Foundation, который занимался оказанием помощи украинским лошадям. На сегодняшний день уже 5000 лошадей получили помощь от фонда.
Эстонская федерация конного спорта отметила благотворительный фонд, созданный в помощь лошадям Украины
Международный фонд, в котором с самого начала работали эстонцы Татьяна и Мартин Кийло, помог попавшим в беду из-за войны животным размещением, фуражом, сеном, одеялами и многим другим. Оказание помощи украинским лошадям продолжается, но фонд также работает и над тем, чтобы разрушенная войной инфраструктура вновь смогла заработать.
Среди лучших спортсменов-конников в классе сениоров были названы следующие имена. Лучшим конкуристом стал Пауль Аргус, лучшей спортсменкой по выездке Грете Айяче. Лучший троеборец – Яагуп Каллас, лучшей спортсменкой-пробежницей – Тийна Куусепуу, а лучшим кучером стал Юлар Раудсепп.
В молодежном классе Берит Лехтсаар стала лучшей конкуристкой, в выездке титул лучшей завоевала Росе Марие Скъёлдби. В троеборье лучшей названа Мари Талинурм (U25), а среди пробежников – Элийзе Лаур.
В классе юниоров лучшая конкуристка – Мия-Марлеэн Ланно, в выездке – Мария Мяги, в троеборье титул лучшей у Элийзе Леэдмаа, а награда лучшей пробежнице досталась Катрийн Калле.