На пятой неделе 2023 года острыми респираторными заболеваниями заразились 3689 человек, 39,2% от всех заболевших составили дети. Всего было зарегистрировано 394 случая заболевания гриппом. Случаев COVID-19 прибавилось 1152.
Жертвой гриппа стал 13-летний житель Эстонии
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, в том числе гриппом и COVID-19, остается стабильной. Около 45% заболевших составляют дети до 15 лет.
Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), 50% образцов дали положительный результат на гриппоподобные вирусы. Доля вирусов гриппа А составляет 12,5%.
На долю гриппа В, SARS-CoV-2, метапневмовируса человека (hMPV) и риновирусов приходится по 8,3%, на долю РНК-вируса - 4,2% от всех исследованных сентинельных проб.
С этой недели увеличилось количество лабораторно подтвержденных случаев вирусов гриппа В, которые имеют гораздо меньший потенциал распространения и не вызывают эпидемий. Несмотря на это, вирус по-прежнему распространяется в закрытых коллективах, например, в детских учреждениях. Интенсивность заболеваемости как гриппом, так и COVID-19 можно оценить как среднюю, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 - как широкое.
По первоначальным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на пятой неделе из-за гриппа нуждались в госпитализации 35 пациентов. По уточненным данным TEHIK, в течение двух последних недель были госпитализированы 76 человек. С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 908 человек, 71% из них были старше 50 лет.
Обзор случаев гриппа с тяжелым течением заболевания (потребность в интенсивной терапии и смертельные случаи) основан на данных, переданных Клиническим комплексом Тартуского университета, Восточно-Таллиннской центральной больницей, Западно-Таллиннской центральной больницей, Ида-Вируской центральной больницей, больницами Нарвы, Пярну, Вильянди, Раквере, Валга, а также Южно-Эстонской больницей.
По их данным, из-за гриппа в интенсивной терапии нуждался 31 человек в возрасте от 13 до 91 года. Один человек ранее был здоров, все остальные входили в группу риска либо по возрасту, либо по сопутствующим хроническим заболеваниям. В этом сезоне из-за гриппа скончались 16 человек в возрасте от 13 до 91 года, все из них входили в группу риска.
В течение недели были подтверждены 1152 случая заболевания COVID-19. Заболеваемость COVID-19 держится на стабильном уровне. По данным мониторинга сточных вод содержание вируса SARS-CoV-2 со сточных водах снижается. По состоянию на утро среды в больницах находились 150 пациентов с COVID-19, 47 из которых были госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. В течение недели скончались семь человек в возрасте 42-90 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.
По данным секвенирования, доля омикрон-штамма составляет 100%. Подвид омикрон-штамма BA.5 вместе с произошедшими от него подвидами до сих пор составляет более 71%, остальными были BA.2 и произошедшие от него штаммы.
Памятка по вирусным заболеваниям:
Если вы еще не прошли вакцинацию, сделайте это.
Если вы заболели, оставайтесь дома.
Посещайте людей из группы риска, только если вы здоровы
Если вы заболели, свяжитесь с семейным врачом или позвоните на консультационную линию 1220.
Если вы относитесь к группе риска, не посещайте многолюдные места или носите в них маску.
Соблюдайте общие правила гигиены!