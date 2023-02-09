Жертвой гриппа стал 13-летний житель Эстонии

По их данным, из-за гриппа в интенсивной терапии нуждался 31 человек в возрасте от 13 до 91 года. Один человек ранее был здоров, все остальные входили в группу риска либо по возрасту, либо по сопутствующим хроническим заболеваниям. В этом сезоне из-за гриппа скончались 16 человек в возрасте от 13 до 91 года, все из них входили в группу риска.

В течение недели были подтверждены 1152 случая заболевания COVID-19. Заболеваемость COVID-19 держится на стабильном уровне. По данным мониторинга сточных вод содержание вируса SARS-CoV-2 со сточных водах снижается. По состоянию на утро среды в больницах находились 150 пациентов с COVID-19, 47 из которых были госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. В течение недели скончались семь человек в возрасте 42-90 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.

По данным секвенирования, доля омикрон-штамма составляет 100%. Подвид омикрон-штамма BA.5 вместе с произошедшими от него подвидами до сих пор составляет более 71%, остальными были BA.2 и произошедшие от него штаммы.