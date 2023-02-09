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Фото ⟩ Кая Каллас прибыла в Брюссель: там стартует заседание Европейского совета

Rus.Postimees
Кая Каллас прибыла в Брюссель: там стартует заседание Европейского совета
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Кая Каллас в Брюсселе.
Кая Каллас в Брюсселе. Фото: John Thys

Премьер-министр Кая Каллас принимает участие в проходящем сегодня и завтра в Брюсселе неофициальном заседании Европейского совета. Лидеры государств и правительств Европейского союза обсудят поддержку Украины, конкурентоспособность экономики и миграцию.

Для Эстонии важно двигаться вперед в вопросах создания специального суда для рассмотрения российских преступлений агрессии, использования замороженных активов России для поддержки Украины, наращивания военной помощи Украине, а также повышения производительности военной промышленности.

Кая Каллас в Брюсселе.
Кая Каллас в Брюсселе. Фото: Geert Vanden Wijngaert

Также важно, чтобы в рамках дискуссии об экономике было продолжено обсуждение проблематики конкурентоспособности Европейского союза и поддержки единого рынка. В фокусе миграционного обсуждения сотрудничество со странами, которые являются источниками и транзитными коридорами миграции, а также укрепление внешней границы Европейского союза.

Премьер-министры Финляндии и Эстонии в Брюсселе.
Премьер-министры Финляндии и Эстонии в Брюсселе. Фото: JOHANNA GERON
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