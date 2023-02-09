Фото ⟩ Кая Каллас прибыла в Брюссель: там стартует заседание Европейского совета

Для Эстонии важно двигаться вперед в вопросах создания специального суда для рассмотрения российских преступлений агрессии, использования замороженных активов России для поддержки Украины, наращивания военной помощи Украине, а также повышения производительности военной промышленности.

Также важно, чтобы в рамках дискуссии об экономике было продолжено обсуждение проблематики конкурентоспособности Европейского союза и поддержки единого рынка. В фокусе миграционного обсуждения сотрудничество со странами, которые являются источниками и транзитными коридорами миграции, а также укрепление внешней границы Европейского союза.