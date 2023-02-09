Россия и Китай договорились о новых поставках газа по дальневосточному маршруту, сообщило Минэнерго РФ.
Россия подписала контракт на поставку газа с Китаем
«Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года», - говорится в проекте постановления.
Проект документа будет размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Самый важный пункт соглашения касается урегулирования вопросов строительства и эксплуатации трансграничного участка газопровода: подводное соединение будет построено под рекой Уссури (Усули Цзян) в районе городов Дальнереченск (Россия) и Хулин (КНР).
В прошлом году «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже природного газа по дальневосточному газопроводу, что позволит увеличить поставки газа российского концерна в Китай на 10 миллиардов кубометров в год. Ожидается, что по новому контракту энергоноситель пойдет не только на рынки Пекина и Шанхая, но и будет охотно потребляться по маршруту Дальневосточного трубопровода в северо-восточных регионах Китая.