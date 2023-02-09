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Встреча учительницы с вором закончилась для последнего падением с лестницы

Мерлин Кульд
, репортер
Встреча учительницы с вором закончилась для последнего падением с лестницы
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Во вторник вор проник в самый отдаленный уголок школы Якобсона, где столкнулся с учителем.
Во вторник вор проник в самый отдаленный уголок школы Якобсона, где столкнулся с учителем. Фото: Elmo Riig

«Что вам нужно?» – спросила учительница школы Якобсона у странного человека, которого она увидела перед собой, когда вошла в свой кабинет. «Я уже ухожу», – ответил незнакомец и попытался убежать по лестнице, неся украденный компьютер.

Когда учительница вильяндиской школы Якобсона во вторник вошла в свой кабинет, она обнаружила перед собой неизвестного мужчину, который, как вскоре выяснилось, проник в здание школы с намерением что-то унести с собой. Комната учительницы, куда проник вор, находится в укромном уголке здания школы, куда можно попасть через черный ход со стороны столовой.

Как сказала поймавшая вора учительница, таких уголков в школе больше нет, а учителя тоже виноваты, потому что дверь в промежуточную комнату не заперли: «Конечно, это наша вина. Конечно, дверь в нашу комнату должна была быть заперта, но если вы находитесь в соседнем классе и вообще находитесь там в течение 30 лет, то эта дверь остается открытой… Теперь, конечно, она больше не будет открыта».

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