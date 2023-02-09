«Что вам нужно?» – спросила учительница школы Якобсона у странного человека, которого она увидела перед собой, когда вошла в свой кабинет. «Я уже ухожу», – ответил незнакомец и попытался убежать по лестнице, неся украденный компьютер.
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Встреча учительницы с вором закончилась для последнего падением с лестницы
Встреча учительницы с вором закончилась для последнего падением с лестницы
Когда учительница вильяндиской школы Якобсона во вторник вошла в свой кабинет, она обнаружила перед собой неизвестного мужчину, который, как вскоре выяснилось, проник в здание школы с намерением что-то унести с собой. Комната учительницы, куда проник вор, находится в укромном уголке здания школы, куда можно попасть через черный ход со стороны столовой.
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