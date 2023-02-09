Встреча учительницы с вором закончилась для последнего падением с лестницы

Когда учительница вильяндиской школы Якобсона во вторник вошла в свой кабинет, она обнаружила перед собой неизвестного мужчину, который, как вскоре выяснилось, проник в здание школы с намерением что-то унести с собой. Комната учительницы, куда проник вор, находится в укромном уголке здания школы, куда можно попасть через черный ход со стороны столовой.

Как сказала поймавшая вора учительница, таких уголков в школе больше нет, а учителя тоже виноваты, потому что дверь в промежуточную комнату не заперли: «Конечно, это наша вина. Конечно, дверь в нашу комнату должна была быть заперта, но если вы находитесь в соседнем классе и вообще находитесь там в течение 30 лет, то эта дверь остается открытой… Теперь, конечно, она больше не будет открыта».