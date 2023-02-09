Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский объявил о закрытии пункта пропуска Бобровники на границе с Беларусью. Такое решение, пояснил Каминьский, было принято «в интересах государственной безопасности». Пункт пропуска перестанет работать в полдень 10 февраля.
Польша закрыла КПП Бобровники – один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью
«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-беларусском погранпереходе в Бобровниках», - сообщил он.
КПП Бобровники (Брестовица со стороны Беларуси) - основная точка пересечения границы в Гродненской области и один из крупнейших на польско-белорусской границе. В декабре 2022 года через этот КПП в обе стороны прошли, по данным Госпогранслужбы Польши, почти 111 тысяч человек.
Ранее Польша закрыла погранпункты Половце (Песчатка) и Славатыче (Домачево). Кроме того, с осени 2021 года не работает КПП Кузница Белостоцкая (Брузги). Таким образом, после закрытия КПП Бобровники (Брестовица) будут работать лишь два пункта пропуска на границе Польши и Беларуси — Кукурыки (Козловичи) для грузового транспорта и Тересполь (Брест) для пассажирского.
Ранее Польша объявила о планах начать строительство электронного барьера на границе с Россией. «Электронная система на участке с Калининградской областью будет работать примерно на 200 км сухопутной границы», - заявила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская.