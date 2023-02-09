Польша закрыла КПП Бобровники – один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-беларусском погранпереходе в Бобровниках», - сообщил он.

КПП Бобровники (Брестовица со стороны Беларуси) - основная точка пересечения границы в Гродненской области и один из крупнейших на польско-белорусской границе. В декабре 2022 года через этот КПП в обе стороны прошли, по данным Госпогранслужбы Польши, почти 111 тысяч человек.

Ранее Польша закрыла погранпункты Половце (Песчатка) и Славатыче (Домачево). Кроме того, с осени 2021 года не работает КПП Кузница Белостоцкая (Брузги). Таким образом, после закрытия КПП Бобровники (Брестовица) будут работать лишь два пункта пропуска на границе Польши и Беларуси — Кукурыки (Козловичи) для грузового транспорта и Тересполь (Брест) для пассажирского.