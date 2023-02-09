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Страх потерять работу толкает русскоязычных педагогов учить эстонский

rus.postimees.ee
Страх потерять работу толкает русскоязычных педагогов учить эстонский
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Учебный класс.
Учебный класс. Фото: Margus Ansu

Министерство образования и науки считает важным, чтобы при переходе на эстоноязычное образование заинтересованные лица получали информацию из как можно более надежных источников.

Первые месяцы подготовки к переходу показали, что учителя, которые преподают на русском языке, начинали осознавать необходимость выучить государственный язык, чтобы сохранить работу, пишет Rus.ERR.

На этой неделе на сайте Министерства образования и науки было опубликовано видео с ответами на различные вопросы, которые возникли у людей в связи с переходом на эстоноязычное обучение. Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов сообщил, что процесс постоянно меняется, поэтому со временем могут измениться и данные сейчас ответы.

Опрос, проведенный среди учителей, преподающих на русском языке в Ида-Вирумаа, показал, что серьезность перехода осознали многие учителя, чье знание государственного языка не соответствует требованиям, поэтому мотивация овладеть государственным языком сильно возросла, так как никто не хочет лишиться работы.

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