Страх потерять работу толкает русскоязычных педагогов учить эстонский

На этой неделе на сайте Министерства образования и науки было опубликовано видео с ответами на различные вопросы, которые возникли у людей в связи с переходом на эстоноязычное обучение. Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов сообщил, что процесс постоянно меняется, поэтому со временем могут измениться и данные сейчас ответы.