Министерство образования и науки считает важным, чтобы при переходе на эстоноязычное образование заинтересованные лица получали информацию из как можно более надежных источников.
Страх потерять работу толкает русскоязычных педагогов учить эстонский
Первые месяцы подготовки к переходу показали, что учителя, которые преподают на русском языке, начинали осознавать необходимость выучить государственный язык, чтобы сохранить работу, пишет Rus.ERR.
На этой неделе на сайте Министерства образования и науки было опубликовано видео с ответами на различные вопросы, которые возникли у людей в связи с переходом на эстоноязычное обучение. Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов сообщил, что процесс постоянно меняется, поэтому со временем могут измениться и данные сейчас ответы.
Опрос, проведенный среди учителей, преподающих на русском языке в Ида-Вирумаа, показал, что серьезность перехода осознали многие учителя, чье знание государственного языка не соответствует требованиям, поэтому мотивация овладеть государственным языком сильно возросла, так как никто не хочет лишиться работы.