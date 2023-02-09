Комиссия ЭОК: до заключения мирного договора российских спортсменов в международном спорте не ждут

Комиссия спортсменов Эстонского олимпийского комитета по-прежнему осуждает военную агрессию, терроризм и жестокое насилие Российской Федерации на территории Украины. Военная обстановка на территории Украины не изменилась с 24 февраля 2022 года.

Позиция комиссии спортсменов ЭОК:

• В наши дни, когда украинские спортсмены зачастую ценой своей жизни противостоят российскому вторжению (погибло более 200 спортсменов высшего уровня) невозможно соблюдать принципы Олимпийской хартии, основанной на мире, уважении и честной игре. Спортсмены не могут тренироваться, потому что за время войны разрушено или повреждено более 340 спортивных сооружений. Из-за этого украинские и российские спортсмены не соревнуются и не тренируются в равных условиях.

• Большинство российских спортсменов высшего уровня – это военные офицеры, чьи соратники убивают и насилуют невинных людей и уничтожают инфраструктуру Украины. И они разделяют с ними ответственность за то, что происходит на территории Украины.

• За последний год российские спортсмены сотни раз нарушили руководства Всемирного антидопингового агентства и принципы чистого спорта, поэтому доверия к этим спортсменам нет.

Исходя из вышеизложенного, комиссия спортсменов ЭОК находит следующее: до подписания мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией возвращения в международный спорт спортсменов, тренеров и официальных лиц из Российской Федерации и Беларуси не ждут.

Подписали:

Герд Кантер, председатель комиссии спортсменов ЭОК