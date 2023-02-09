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Вы их знаете? ⟩ Полиция разыскивает подозреваемых в кражах ювелирных изделий в Таллинне

rus.postimees.ee
Полиция разыскивает подозреваемых в кражах ювелирных изделий в Таллинне
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Подозреваемые.
Подозреваемые. Фото: PPA

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь опознать мужчину и женщину на фотографии, которые подозреваются в кражах из ювелирных магазинов в центре Таллинна 7 февраля.

Всех, кто узнал людей на фотографии, просят сообщить об этом в полицию по телефону 59124528 или по электронной почте sergei.nikiforov@politsei.ee.

Напомним, что вчера днем было украдено легендарное золотое кольцо из ювелирного магазина Hirv на Пярнуском шоссе.

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