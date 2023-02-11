ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ Путин объявляет войну однополой любви

В недавней речи, посвященной аннексии украинских территорий, Путин задал россиянам риторический вопрос: «Разве мы хотим, чтобы у нас, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был «родитель номер один», «номер два»… совсем спятили уже там?» Где спятили – понятно. В декадентской, если не сказать сатанической, по мнению кремлевских властей, Европе. Европу надо спасать от умопомешательства. Судя по всему, Украина – только начало. Подпевающий Путину подневольный патриарх всея Руси Кирилл, в свою очередь, оправдывает войну с Украиной необходимостью не допустить там «гей-парадов». Вот такой новый крестовый поход получается, который затрагивает всех, оправдывает любую жестокость и дает России моральное превосходство над всем западным миром.

Верит ли сам Путин в свои слова?

Как ни странно, это совсем не важно. Многие годы про него самого в Москве ходили темные слухи, что он сам был лично не против однополой любви, но ведь и это не важно. Не потому, что нет доказательств, а потому, что по всем правилам воспитания офицера КГБ, правда имеет отношение к победе, а не к истине. Обращаясь к русскому народу, Путин уверен, что он найдет понимание в вопросе однополой любви и тем самым морально обоснует свою «специальную военную операцию» в Украине, мобилизацию, а также изоляцию страны и вообще тяжелые времена как для элит, лишенных свободы передвижения по миру, так и для простых граждан.