ВИДЕО ⟩ Взломавшие Facebook эстонского политика вымогали деньги у жителей Эстонии

Риммо Раудсепп зарабатывает на хлеб водителем автобуса в нашей летней столице Пярну. Однажды человек по имени Райн Юнг написал жене Риммо в Facebook на чистом и красивом эстонском языке. Это имя изначально было совершенно неизвестно Риммо и его жене. «Написал, что мы выиграли совершенно случайно на Facebook или через какую-то организацию 200 000 долларов и машину», – вспоминает Риммо.