В сегодняшней передаче Kuuuurija мы поговорим о том, как преступники, действующие в интернете, проникли в учетную запись Facebook одного эстонского политика, использовали его имя, фотографию удостоверения личности и совершили мошенничество. Кроме всего прочего, они использовали расчетный счет одной пожилой дамы.
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ВИДЕО ⟩ Взломавшие Facebook эстонского политика вымогали деньги у жителей Эстонии
Взломавшие Facebook эстонского политика вымогали деньги у жителей Эстонии
Риммо Раудсепп зарабатывает на хлеб водителем автобуса в нашей летней столице Пярну. Однажды человек по имени Райн Юнг написал жене Риммо в Facebook на чистом и красивом эстонском языке. Это имя изначально было совершенно неизвестно Риммо и его жене. «Написал, что мы выиграли совершенно случайно на Facebook или через какую-то организацию 200 000 долларов и машину», – вспоминает Риммо.
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